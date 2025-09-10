Activitats per a commemorar la Diada Nacional de Catalunya a la Seu d’Urgell, aquest dijous

La Seu d’Urgell commemorarà aquest dijous al matí la Diada Nacional de Catalunya. La jornada començarà a 2/4 d’11 a la plaça de Sant Josep de Calassanç amb l’acte institucional, que presentarà l’alcalde urgellenc, Joan Barrera. També, a Sant Josep de Calassanç, just després, es farà la lectura del manifest commemoratiu, a càrrec d’Òmnium Cultural, i hi haurà un recital de poesia i música ofert per Joel Pla i Núria Llobet. Més tard, a les 11 del matí, l’activitat es traslladarà a la plaça de Catalunya, on es farà la hissada de la senyera i el Cant dels Segadors.
Últimes ballades de sardanes de l’estiu
La matinal es completarà tot seguit, al mateix indret, amb una ballada de sardanes, amb la Cobla 11 de Setembre. Pel que fa justament a les audicions de sardanes, que van començar el 22 de juny passat, la temporada es completarà aquest diumenge vinent, dia 14, a les 6 de la tarda i novament a la plaça de Catalunya, amb la presència de la Cobla Vents de Riella.