Obertes les inscripcions per a la CorreCanins Encamp 2025

Els amants de les curses de muntanya i dels gossos ja poden formalitzar la seva inscripció a la CorreCanins Encamp 2025, la prova esportiva i social que tindrà lloc els dies 3 i 4 d’octubre a la parròquia d’Encamp. L’esdeveniment, conegut anteriorment amb el nom de Trail Dog, manté l’esperit de fomentar l’activitat física en companyia dels animals i la promoció del seu benestar, però amb més opcions de participació amb una de les proves més senzilla.
La CorreCanins Encamp 2025 comptarà amb dos recorreguts circulars amb sortida i arribada a la plaça dels Arínsols. La prova més curta, de tres quilòmetres de distància, serà un circuit urbà apte per a tothom, mentre que la llarga, de deu quilòmetres, s’endinsarà fins a l’estany d’Engolasters i comptarà amb punts d’aigua cada tres quilòmetres. En aquest recorregut hi poden participar corredors a partir de 12 anys, tot i que fins els 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.
Les inscripcions tenen un preu de 15 euros per al recorregut llarg i de 6 euros per al curt i s’han de fer a través de la pàgina web encamp.ad/correcanins2025. Així mateix, es destinarà 2 euros a l’associació GosSOS Andorra, que defensa i protegeix els cans sense llar i s’encarrega de la gestió de la gossera oficial, el foment de l’acollida, l’adopció responsable, la lluita contra l’abandonament i l’ajuda a les famílies.
Els participants rebran de regal un buff propi de la cursa, un bidó d’aigua per al gos, lots de benvinguda i també inclourà productes de les empreses especialitzades en el sector caní que hi participaran i les medalles de finishers per als dos integrants de l’equip. Cada participant haurà de portar el material necessari per a realitzar les proves esportives.
Els tres primers classificats masculins i femenins de la prova de 3 quilòmetres rebran un abonament a la piscina de la Mola durant l’estiu de 2026, un casquet de bany, un banyador de piscina, dues entrades de bàsquet del BC Andorra i dues més de l’FC Andorra. A més, els millors participants menors de 17 i 12 anys rebran un trofeu i un abonament d’estiu 2026 per la piscina de la Mola.
Pel que fa al recorregut de 10 quilòmetres, els tres primers classificats masculins i femenins rebran un abonament anual als centres esportius comunals, forfet de dia a Grandvalira, un banyador de piscina, dues entrades de bàsquet del BC Andorra i dues entrades de l’FC Andorra. Així mateix, es premiarà al millor participant de 65 anys o més amb un trofeu, un abonament anual per al gimnàs en torn de matí i un abonament d’estiu per a la piscina de la Mola durant l’estiu de 2026.
Participació com a voluntaris
La CorreCanins 2025 també comptarà amb la tasca indispensable del cos de voluntaris, a qui se’ls obsequiarà amb un lot d’agraïment composat per diversos productes.
Les persones que estiguin interessades en rebre tota la informació i inscriure’s per a formar-hi part poden contactar l’organització a través del correu electrònic correcanins@encamp.ad.