Rússia anuncia una desescalada militar i Ucraïna accepta no ingressar a l’OTAN

Després d’un mes de converses sense resultat, Rússia i Ucraïna s’han retrobat a Istanbul a la taula de negociació. El president turc ha encetat la reunió demanant a les dues delegacions un alto el foc immediat i permanent per “aturar la tragèdia”.

El viceministre de Defensa rus, Alexander Fomin, ha anunciat una reducció radical dels atacs a Kíiv i Txerníhiv, per contribuir a un clima de negociació: “Tenint en compte els principis discutits durant la reunió d’avui, per tal de reforçar la confiança mútua i crear les condicions necessàries per a les converses posteriors i l’èxit de l’objectiu final: la coordinació i la signatura de l’acord abans esmentat: el Ministeri de Defensa de Rússia ha pres la decisió de reduir cardinalment diverses vegades l’activitat militar a Kíiv i Txerníhiv“.

La delegació ucraïnesa ha expressat la disposició a no ingressar a l’OTAN a canvi d’un acord entre una desena d’estats per protegir Ucraïna de possibles atacs. Avenços en una negociació que també s’han traduït en algun fet.

Tropes russes s’han replegat en llocs clau com ara a la ciutat d’Irpín, a l’oest de Kíiv. Tanmateix Ucraïna mira amb recel a l’exèrcit rus i als seus últims bombardejos a l’edifici de l’administració regional de Mikolaiv, on s’han cobrat dues vides per l’atac d’un míssil.

El Govern ucraïnès continua ferm a l’ultimàtum que mentre hi hagi guerra, no es rendirà.