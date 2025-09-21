Desarticulen un grup criminal dedicat al cultiu de marihuana en una zona boscosa del Pallars Jussà

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran van desarticular un grup criminal dedicat al cultiu exterior de marihuana en una zona boscosa de grans dimensions del Pallars Jussà. L’ARRO del Pirineu va liderar l’assalt i va practicar la detenció de tres homes, de 27 i 43 anys,com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de pertinença a grup criminal
La investigació va començar a finals de 2024 quan la Unitat d’Investigació de Tremp va localitzar un espai desforestat amb signes evidents d’haver-se utilitzat recentment com a plantació de marihuana a l’aire lliure. Es tracta d’una zona remota envoltada de bosc, propera al Barranc d’Escarlà, al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà). L’espai inspeccionat presentava molts dels elements característics de les plantacions outdoor de marihuana com el fet de trobar-se en un indret inaccessible amb vehicle i amb indicis d’haver-s’hi desenvolupat vida per tal de gestionar-ne el cultiu.
Amb aquesta informació, l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran, es va fer càrrec de la investigació amb l’objectiu de monitoritzar una possible represa de l’activitat delinqüencial en aquella zona. En aquest sentit, a l’abril, els investigadors van localitzar vàries persones que entraven i sortien de la zona de la plantació, en molts casos, carregats amb grans volums de material habitualment emprat en aquest tipus d’activitat delictiva.
Mesos més tard, els investigadors van poder constatar que en l’espai investigat hi havia la inferència de treball humà a partir d’un cultiu artificial de plantes gestionat per un entramat criminal dedicat al cultiu i tràfic de marihuana.
La fase d’explotació del cas
La investigació va culminar el 9 de setembre amb l’accés judicial autoritzat a la zona investigada. Va ser en aquest moment quan es van localitzar, identificar i detenir els tres homes. A més, es van intervenir prop de 4.500 plantes d’una alçada d’entre un i dos metres d’alçada, repartides en 5 bancals i en una extensió de terreny de gairebé 6.000 m2. Una quantitat de plantes amb un valor al mercat il·lícit superior als 800.000 euros en cas de venda a l’engròs i de gairebé 3 milions d’euros si hagués estat venuda al detall, segons la Taula de Preus i Pureses del Mercat il·lícit (segon semestre de 2025) emesa per la Oficina Nacional Central de Estupefacientes.
Durant el registre els investigadors van localitzar quatre tendes de campanya, dues d’elles eren utilitzades per a pernoctar i les altres dues per a tasques de vigilància. Entre els objectes intervinguts s’hi trobaven telèfons mòbils, així com documentació i pertinences personals com ara màquines d’afaitar, raspall de dents, roba. Per al control, vigilància i cultiu de les plantacions disposaven de diferents eines de jardineria i terminals de comunicació portàtils. Fins i tot havien creat un sistema de subministrament d’aigua a partir d’un embassament artificial que bevia d’un riu ubicat a uns 800 metres de la plantació.
El dispositiu va comptar amb la presència en conjunt d’una quarantena d’efectius de les especialitats d’Investigació, ARRO, Medi Ambient, Drons.
Els detinguts, que no comptaven amb antecedents, van passar a disposició judicial el dijous 11 de setembre.