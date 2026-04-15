Roger Turné fa un Top20 a la “Superprestigio MTB d’Estella-Lizarra (UCI C1)

Aquest cap de setmana s’ha disputat a la localitat d’Estella-Lizarra (Navarra) la cursa XCO Superprestigio MTB, prova internacional de categoria UCI C1 i al mateix temps el Memorial Cirilo Zunzarren, puntuable per al circuit euskaldun de categoria sub23. El corredor andorrà, Roger Turné, que encara té dos anys per davant en la categoria Sub-23, va prendre la sortida competint al costat de ciclistes d’elit i Sub-23, en una prova amb un alt nivell de participació. Entre els noms destacats Jofre Cullell, Vlad Dascălu i el subcampió del món Sub-23 Hugo Franco.
Segons el mateix Roger, es tractava “possiblement del circuit més dur i exigent que he fet mai en XCO”, amb rampes duríssimes i molt llargues.
Turné va realitzar una gran sortida, situant-se en posicions capdavanteres des de l’inici. Durant tota la cursa va mantenir un ritme constant, fet que li va permetre finalitzar en una meritòria 20a posició de la classificació general (incloent els elits) i 11a posició en categoria Sub-23. Tot i trobar-se en un període de càrrega intensa d’entrenaments de cara a les properes competicions importants, el corredor va demostrar un excel·lent nivell de forma i va completar les cinc voltes de la prova amb molt bones sensacions.
“Estic molt content amb la cursa i amb el rendiment mostrat en un circuit tan exigent”, va declarar Turné a l’arribada.
La propera cita del Roger serà a Santa Susanna, en una nova prova de la Super Cup espanyola.
Gerard Mora, 17è, el millor andorrà en el Memorial Cirilo Zunzarren
Al mateix temps que la prova de BTT, els ciclistes de la modalitat de ruta Gerard Mora, Enzo Fuentes i Miquel Naudi participaven a la prova del circuit euskaldun per a ciclistes Sub23. El millor resultat andorrà el va fer Mora que va ocupar un meritori 17è lloc de la general.