Profitosa última cursa de la temporada: victòria de Medina i podi per a Calvo i Black

Aquest dimecres s’ha disputat l’última cursa de la temporada amb el segon dels dos gegants FIS -Trofeu Ford de la Copa Creand, organitzat per l’Esquí Club Ordino Arcalís- que s’han celebrat aquests darrers dos dies a la pista Esparver del Tarter-Grandvalira. Avui, més podis andorrans amb victòria per a Íria Medina en dones, i segona i tercera posició per a Àlvar Calvo i Max Black en homes. També s’han signat algunes millores de punts FIS.
Victòria per a Medina; punts per a Piccino
En la cursa femenina, Íria Medina s’ha imposat amb 2.12.39, marcant 27.46 que, en tot cas, no milloren els actuals 26.21. L’andorrana s’ha imposat sobre les espanyoles Martina Terren (+2.50) i Blanca Bagaria (+3.07).
Igualment, 7a ha estat Carlota Comellas, mentre que Ainhoa Piccino ha estat 8a i a més ha millorat els seus punts FIS, en marcar 81.55, millor que els seus actuals 89.40. Anna Ramentol ha acabat 13a. Per la seva part, Etna Pou, que a la primera mànega era tercera, ha quedat fora a la segona.
Calvo segon, Black tercer, punts FIS i millor U18
En la cursa masculina, Àlvar Calvo ha tornat a pujar al podi, segon amb 2.08.87, a 0.37 del guanyador, que ha estat l’espanyol Simon Jorge Calzado amb 2.08.50. L’andorrà ha millorat punts, amb 34.49, millor que els 36.04 que tenia, i fent avui, a més, la seva segona millor cursa de la temporada -la millor va ser la d’ahir dimarts, quan va marcar 32.93 i va ser també segon.
Igualment, ha completat el podi el jove Max Black, tercer avui, que a més ha estat el millor U18 i ha millorat punts: 34.49 avui, pels 42.86 que en té en l’actualitat. A més, els 34.49 d’avui suposen la millor puntuació de la temporada -fins el moment eren els 37.97 que havia assolit el passat 10 d’abril al gegant del Nacional d’Andorra.
Qui també ha millorat punts ha estat Maià Font, que ha acabat 5è. Ha marcat 41.17 punts que milloren els seus actuals 45.39 i, a més, ha assolit el segon millor resultat de la temporada -39.56 va fer al Nacional de gegant del 10 d’abril.
Dins del top10 ha finalitzat també Marc Fernández en la 8a posició, mentre que Xavier Cornella ha estat 11è, Àlex Rius ha acabat 13è, Robert Solsona 18è -i punts: tenia 78.28 i ha fet 59.09-, Pere Cornella 19è, Pirmin Estruga 20è, Carlos Salinas 25è, Èric Guimerà 26è -i punts: tenia 75.90 i ha marcat 71.74-, Èric Mitjana 33è i Sergi Puigdemasa 36è.