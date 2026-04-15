La Seu acollirà el segon Congrés de Càmpings de Catalunya, centrat en la millora de la seguretat i la prevenció

La Seu d’Urgell acollirà aquest dijous i divendres el Congrés de Càmpings de Catalunya, que enguany posa l’accent en el reforç de les mesures de seguretat en aquests establiments, molt presents arreu del Pirineu català i també a la resta del territori català. La inauguració de l’esdeveniment tindrà lloc aquest dijous dia 16, a 2/4 de 10 del matí a l’Hotel El Castell de Ciutat, i serà a càrrec de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra. El lema d’enguany és “Natura per gaudir, seguretat per confiar. El futur dels càmpings catalans: seguretat intel·ligent, prevenció i protecció”.
Dijous mateix, al vespre, també tindrà lloc la Gala dels Càmpings Catalans, on es lliuraran els guardons del sector i diversos reconeixements a entitats, empreses i professionals del sector. En aquesta gala també es lliuraran, per primera vegada a Catalunya, els prestigiosos premis internacionals ACSI Awards 2026, atorgats per l’entitat neerlandesa ACSI, un dels principals operadors europeus del sector.
El congrés reunirà una àmplia representació del sector del càmping a Catalunya, a més de professionals de l’Estat espanyol i d’Europa, autoritats i més d’una trentena d’empreses proveïdores de referència. La consellera d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, participarà en l’acte de cloenda del congrés, que tindrà lloc divendres. D’aquesta manera es vol reflectir la col·laboració que s’ha establert entre el sector i el Govern català en la millora contínua de la seguretat als establiments. En aquest marc, també es presentarà un projecte pilot de formació orientat a reforçar la gestió de riscos als càmpings catalans.
El programa inclou ponències i taules rodones amb experts de primer nivell, així com intervencions institucionals centrades en la col·laboració publicoprivada, l’adaptació als nous escenaris derivats del canvi climàtic, l’ús de radars meteorològics i protocols d’actuació, a més de casos d’èxit en la gestió de riscos. També s’hi abordaran qüestions com el paper de la intel·ligència artificial i la tecnologia aplicada a la seguretat, els càmpings sostenibles i la coordinació comunicativa davant d’incidències. Hi col·laboren l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i Turisme de la Seu.