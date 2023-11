Roger Puig, preparat per a la nova temporada

Roger Puig (FAE)

L’esquiador de para alpí, Roger Puig, està a punt per a començar la nova temporada després d’una estada de cinc setmanes a Xile on va poder entrenar amb la corredora de la Copa del Món, Ester Ledecka, i corredors del Top30 de la Copa del Món i també de la Copa d’Europa. Puig va obtenir el reconeixement per part de tot l’staff d’aquests països pel treball efectuat, pels traçats de descens dels corredors d’aquest nivell sense cap problema, demostrant un alt nivell.

Ara, a finals de novembre tot l’equip es desplaçarà cap a Itàlia on hi ha una pista exclusiva per a corredors i es podran efectuar els ajustaments als esquís d’aquesta temporada i fer els últims retocs i acabar de configurar-los amb les especificitats de Roger Puig.





St. Moritz, primera cursa

La primera cursa serà a St. Moritz, el 15 de desembre, on es faran dos descensos just després de la Copa del Món FIS, i seguidament es faran dos supergegants a la mateixa pista. Després l’equip es desplaçarà a Steinach am Bremmer, molt a prop d’Innsbruck, per a realitzar dos supergegants i dos gegants just abans de l’aturada de Nadal.

Després dels entrenaments a Xile, efectuats amb molta intensitat i del que l’equip ha estat molt content del resultat dels mateixos, Puig encara la temporada amb molt optimisme i amb l’objectiu de mantenir-se dins del top10 a la Copa del Món i del rànquing mundial, on actualment ara hi és, fins i tot, amb un quart lloc al rànquing en eslàlom i descens. Com a part més ambiciosa, està aconseguir el màxim de Top5 i superar els aconseguits la temporada passada.





Correrà amb només un pal

Aquesta temporada Puig haurà d’esquiar amb un sol pal degut al canvi de normativa establert per la FIS. Aquesta variació al reglament arriba com a conseqüència dels requeriments especialment d’Àustria, que va fer aquesta demanda a la FIS. Així doncs, després de 20 anys esquiant amb dos pals, i a un mes de les primeres curses de la Copa del Món, Puig ha d’aprendre a fer sortides amb un pal, i buscar l’equilibri a les corbes anant només amb un d’aquests suports. Amb tot, Puig vol plantar cara a la propera temporada per a demostrar que pot estar davant, tot i els canvis de reglament.