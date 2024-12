Roger Puig cau al supergegant de la combinada de la Copa del Món, a Steinach am Brenner

L’esquiador andorrà, Roger Puig (FAE)

L’esquiador de para esquí, Roger Puig, no ha pogut completar la combinada alpina de la Copa del Món, a Steinach am Brenner (Àustria) en caure al supergegant. L’andorrà intentarà estar per a la cursa d’aquest divendres, disciplina de supergegant. Puig ha caigut en un sector en què anava a molta velocitat i s’ha donat un cop del qual intentarà estar recuperat divendres per a poder competir.

El corredor anava amb “una línia més agressiva que dimecres i amb velocitats que estaven sobre els 100km per hora”, segons han explicat des de l’equip, i ha acabat fora de cursa “amb una caiguda bastant lletja i que li ha repercutit a la part baixa de l’esquena”.

Aquest dijous al vespre tenia una sessió de fisioteràpia per a intentar recuperar la zona i fer el possible per a estar divendres al “portilló” del supergegant d’aquesta Copa del Món. Caldrà seguir l’evolució de Roger Puig al respecte.