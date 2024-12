Balanç positiu del nou funcionament de la Taula Nacional de Mobilitat entre Govern i comuns

La reunió de la Taula Nacional de Mobilitat (SFGA)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha presidit aquest dijous, juntament amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, la Taula Nacional de Mobilitat. L’òrgan és l’element clau de coordinació del Govern i dels comuns en matèria de gestió del trànsit, especialment de la xarxa bàsica de vials. A la Taula Nacional de Mobilitat hi són representats, a part dels ministeris destacats, el director de la Policia, el cònsol major o menor de cada parròquia, i el director de l’Agència de mobilitat.

La taula es reuneix un cop a l’any després que s’hagi reunit un cop cada tres mesos la Taula tècnica de gestió del trànsit que s’encarrega de preparar les reunions del Ple, i també assumeix les funcions de coordinació i execució que li delegui el Ple, en particular, en aquelles situacions en què, per raó de la previsible gran afluència de trànsit, és necessària una gestió que inclogui tot el territori del Principat d’Andorra com una única unitat de gestió. Un any de funcionament després d’aquest nou sistema s’ha valorat positivament la nova metodologia de treball, implementada amb la nova legislatura, que permet una major coordinació i fluïdesa de la informació entre els diferents òrgans encarregats de la mobilitat del país.

En la reunió d’aquest dijous, el secretari d’Estat ha presentat davant dels assistents les primeres conclusions preliminars de la primera fase de l’estudi que es va adjudicar el desembre de l’any passat per la realització de l’avantprojecte d’implantació i d’impuls futur d’un pla sectorial d’infraestructures que inclogui la implementació d’un sistema de transport públic urbà de viatgers segregat. Amb aquests estudis el Govern continua treballant per a impulsar el millor model de transport públic segregat que permeti donar fluïdesa a la mobilitat del país, descongestionant el sistema actual, així com permetre reduir el nivell d’emissions de CO 2 amb efecte d’hivernacle descarbonitzant el sector.

A més, durant la reunió d’aquest dijous també s’ha fet un balanç de la segona edició de la jornada ‘Aprèn a rodar’ que enguany s’ha celebrat a totes les parròquies amb la implicació de tots els comuns per a convertir la iniciativa en un acte de país. Les diverses activitats van sumar més de 1.000 participants. L’objectiu de la jornada és promoure l’ús de la bicicleta de forma segura i la mobilitat sostenible.