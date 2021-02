Roger Puig, 7è al primer gegant de Copa del Món d’esquí adaptat de Leogang

Roger Puig ha tornat a la Copa del Món d’esquí adaptat i ho ha fet de la millor manera possible, amb un top10 al gegant de Leogang (Àustria). L’andorrà ha estat 7è a una cursa en què s’ha lluitat molt contra les condicions.

Puig ha marcat un temps de 1.56.10 després de les dues mànegues i ha sumat 36 punts de Copa del Món. La jornada de competició ha estat complicada, ja que a la nit va estar nevant i al matí plovia.

La pista es trobava amb gel per sota però amb neu bastant pastosa a dalt. L’andorrà, després de dies entrenant a Andorra i provar la pista de la cursa ahir, ha sortit amb moltes ganes a la primera mànega on ha assolit el 8è temps, per davant de rivals directes. A la segona, hi ha hagut canvis de posicions perquè entre el 7è i el 10è hi ha hagut molt poques diferències. Finalment, Puig ha estat 7è en una jornada molt positiva per a l’equip andorrà.

Demà disputa un segon gegant d’aquesta Copa del Món.

El dijous i el divendres, últim dia de Copa del Món, es disputarà la modalitat d’eslàlom. Els dos dies, la primera mànega serà a les 9:30h, i la segona a les 12:00h.

Roger Puig, esquiador, ha manifestat: “Molt bones sensacions avui. Estem contents perquè ja estem veient els fruits dels entrenaments, ja que estan començant a sortir coses bones. Aquesta nit ha plogut, així que la pista que estava dura ahir, avui estava una mica molla, amb la neu molt pesada. Ha calgut fer derrapades per a apartar-la. En la carrera, al traçat, la neu estava una mica canviant, ara dur, ara tou, i això, sumat a una visió plana, ha dificultat una mica l’esquí, però en general molt contents de com ha sortit la cursa”.