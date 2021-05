Riva visita la reinterpretació del mural urbà a l’exterior de l’Espai Columba fet per joves artistes

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, acompanyada de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha visitat aquest divendres a la tarda el nou mural urbà ubicat a l’exterior de l’Espai Columba. El projecte, que ha estat impulsat per l’Àrea de Museus i Monuments en el marc de la commemoració del Dia Internacional dels Museus, ha comptat amb la implicació de 10 joves artistes del país i internacionals amb la missió de reinterpretar els sants Gregori i Silvestre.

Riva ha explicat que l’actuació permet complir un doble objectiu. Per una banda, es dona visibilitat a l’Espai Columba i embelleix l’entorn; de l’altra, contribuirà a crear curiositat als visitants per saber més sobre els sants interpretats i les pintures del segle XII de Santa Coloma. “S’ha aconseguit donar veu a joves artistes per aportar la seva mirada d’un art secular”, ha destacat la titular de Cultura i Esports, que també ha felicitat als artistes per les obres finals.

Així, també s’ha destacat que les propostes pictòriques tenen estils molt diferents i s’han executat amb tècniques molt diverses, que van des de la pintura plàstica apta per a exteriors fins als passamans de ferro. Les diverses reinterpretacions tenen diferents punts de vista: des de visualitzar el retorn d’uns sants passats per un filtre mil·lennista que planteja la idea “què hauran estat fent durant aquests anys?”, fins a la modernització de l’estil romànic, la caricaturització cap a l’estil cubista dels sants incrustats dins la superfície dels tòtems, la transformació dels sants en figures d’escacs, la visualització de vitralls, la feminització dels dos sants o la deconstrucció dels sants.

Per tal de facilitar la informació, s’han instal·lats un codis QR als extrems del mur, junt amb els crèdits, que expliquen què ha inspirat els joves artistes a crear les seves obres, i el seu contacte.