El Govern i Escaldes-Engordany acorden donar suport conjuntament a la restauració del Dodge Fargo

El Ministeri de Cultura i Esports i el comú d’Escaldes-Engordany han arribat a un acord de col·laboració per donar suport a l’Associació Velles Cases Andorranes en el procés de restauració del vehicle Dodge Fargo.

D’aquesta manera, havent mostrat interès en donar impuls a la restauració d’aquest icònic vehicle i continuant així el suport que ja se li va brindar amb anterioritat a l’associació per part del Ministeri, s’ha decidit fer front comú en aquesta línia.

Així, Velles Cases Andorranes comptarà amb la col·laboració econòmica i un espai per ubicar el vell Fargo, aprovats a la darrera sessió de Consell Comunal, al que se sumarà l’aportació econòmica per part del Ministeri i el suport tècnic per a assolir la màxima fidelitat i qualitat en la restauració.

L’entesa marca que els propers passos d’actuació sobre l’antic autobús s’hauran de fer sota criteris d’interès públic i preservant al màxim el valor patrimonial del bé.

Així, també s’ha acordat que s’incorporarà la història del Fargo dins el relat del transport públic al país. Finalment, també s’ha arribat a l’entesa que el projecte futur al voltant del vehicle ha de ser immersiu, és a dir, que els visitants el puguin gaudir de primera mà.