Riva i Ruiz reben als participants andorrans al Ral·li Dakar 2022

La ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han rebut aquest divendres, al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), als participants del Ral·li Dakar 2022. La visita ha comptat amb la participació de bona part dels assistents andorrans i residents que enguany van participar en la prova esportiva que es va celebrar a l’Aràbia Saudita.

Riva ha mostrat el seu agraïment “sincer i de cor perquè sabem que és una prova extrema i la dificultat que té finalitzar-la”. La ministra també ha celebrat que la participació d’andorrans i residents, a tots els nivells de la prova, creix cada any. “És un orgull per a tots que avui puguem trobar-nos i celebrar que la família cada vegada creix més”, ha ressaltat.

La titular de Cultura i Esports ha destacat que la rebuda s’ha volgut fer al CTEO per apropar als esportistes les noves reformes que s’han dut a terme a la instal·lació per esdevenir el centre de referència dels esportistes tecnificats del país. Per aquest motiu, també ha emplaçat a les federacions per “treballar de la mà” perquè l’edició de l’any que ve torni a comptar amb el màxim nivell.

Entre els convidats assistents en destaca la participació del director de cursa, David Castera, i la del copilot, Matthieu Baumel, que va aconseguir la tercera victòria en cotxes al costat del qatarià Nasser Al-Attiyah durant l’edició d’enguany.

Precisament, l’acte ha comptat amb la mostra del cotxe guanyador de la cursa. També han pres part de l’acte pilots andorrans com, Albert Llovera i Margot Llobera, o els equips tècnics i d’assistència formats també per residents i andorrans. A més, també han assistit a la rebuda Josep Maria Arnabat, com a membre de la Federació Motociclista d’Andorra i Enric Tarrado, com a president de l’Automòbil Club Andorra.