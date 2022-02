La ciutadania fa arribar a PS+Independents una trentena d’incidències en voravies d’Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella ha engegat aquesta mateixa setmana una campanya de participació ciutadana per detectar les voreres malmeses que hi ha a la parròquia. En els tres dies que porta en marxa, la ciutadania ja ha fet arribar als consellers socialdemòcrates una trentena d’incidències en una vintena d’espais de la parròquia.

El conseller de PS+Independents al Comú d’Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que la campanya s’ha engegat veient que el pressupost per a aquest 2022 inclou una partida d’un milió d’euros per arreglar voreres i que des de la formació socialdemòcrata es considera necessari escoltar la ciutadania perquè hi pugui dir la seva i es puguin arreglar els desperfectes.

En aquest sentit, tot i celebrar la iniciativa de la majoria per arreglar alguns trams de vorera, González, acompanyat de la també consellera al Comú d’Andorra la Vella, Lídia Samarra, ha manifestat que “a la capital tenim molts quilòmetres de voravia”. Així, ha posat alguns exemples de carrers que requereixen actuacions urgents a nivell de voreres com pot ser el de Prat de la ​ Creu, que “fa molts i molts anys que hi ha una deixadesa i és un carrer molt important”, el de Ciutat de Valls, a la zona de Riberaygua –on cal actuar més enllà de Callaueta– o a Santa Coloma.

Així mateix, González i Samarra han explicat que a través de la campanya els han arribat diversos casos d’accidents deguts a l’estat de les voreres, i per això recorden que “no val una inversió d’un any”, sinó que cal fer prevenció i és una feina “que s’hauria d’haver fet fa molt temps”. “És un problema bastant greu”, ha manifestat el número 2 de PS+Independents d’Andorra la Vella.

Mitjançant aquesta campanya, els consellers socialdemòcrates demanen la col·laboració ciutadana per tal que els facin arribar, ja sigui a través de missatge de WhatsApp al +376 64 91 64 o bé als correus electrònics dels consellers –mdolors.carmona@comuandorra.ad, sergi.gonzalez@comuandorra.ad i lidia.samarra@comuandorra.ad –, una fotografia de la voravia malmesa i la seva localització. A canvi, es comprometen a traslladar la informació a la majoria per tal que, amb la partida d’un milió d’euros que s’ha incorporat al pressupost comunal per a aquest 2022 destinada a arreglar les voreres, es vagin fent les intervencions necessàries.