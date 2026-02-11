Risc extrem de ventades a Catalunya: es limita la mobilitat i se suspèn l’activitat educativa i assistencial

Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d’alerta el Pla especial per risc de ventades a Catalunya (VENTCAT), atès que demà dijous, 12 de febrer, es preveu un episodi amb risc extrem d’aquest meteor. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que demà hi pugui haver ratxes superiors als 108 km/h de manera generalitzada a tota Catalunya. Aquest fenomen comporta un perill molt elevat en zones poc acostumades al vent i en grans ciutats, llocs especialment vulnerables segons l’anàlisi del risc que fa Protecció Civil. Per aquest motiu es preveu que demà sigui un dia molt complicat en el que caldrà extremar les precaucions.
A aquest fi i efecte des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) s’enviarà un Es-Alert a tota la població informant del fenomen meteorològic previst, i indicant una sèrie de limitacions de cara a demà (entre les 0 i les 20 h):
- Suspensió de les activitats educatives, sanitàries no urgents, sociosanitàries i esportives
- Evitar desplaçaments innecessaris i aplicar el teletreball sempre que sigui possible
- Tancament de tots els espais naturals no urbans i prohibició de les activitats previstes
A més a més des de Protecció Civil de la Generalitat s’insisteix en extremar les precaucions sobretot quan s’estigui a l’exterior. Cal evitar les zones arbrades atès que el sòl es troba molt humit i el vent pot fer caure els arbres. Molta atenció a elements d’edificis i de mobiliari urbà que es puguin desprendre: murs, semàfors, contenidors, bastides, cartells, etc. Pel que fa a la mobilitat, cal evitar-la i sobretot pels vehicles de dues rodes o altres vehicles de mobilitat personal.
Es poden consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions dirigides a la població en cas de fort vent al següent enllaç http://interior.gencat.cat/ventades.
Fort onatge a gran part del litoral
En paral·lel, l’SMC informa que es podran produir onades superiors a 2,5 metres (maregassa) a les comarques del Baix Empordà, Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. Aquest episodi s’iniciarà a partir de la mitjanit d’avui dimecres i s’allargarà fins al vespre de demà dijous. Hi haurà mar de fons del sud-oest, i la distribució geogràfica del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter extens.
Es poden consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions dirigides a la població en cas de fort onatge al següent enllaç http://interior.gencat.cat/onatge
Balanç d’incidències
L’episodi de vent es va iniciar la nit de dimarts 10 de febrer i fins al moment el telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 651 trucades procedents que han generat 504 expedients. La majoria han estat per comunicar risc estructural d’edificis i presència d’obstacles a la via pública. Per zones, la majoria s’han rebut des del Barcelonès (34%), el Vallès Occidental (19%) i el Tarragonès (10%)
Entre les 00 hores d’aquesta mitjanit i les 12 hores, els Bombers de la Generalitat han atès 320 serveis relacionats amb el temporal de vent. En la majoria de serveis els bombers han estat requerits per caiguda o risc de caiguda d’arbres o branques o per mobiliari urbà o elements no estructurals, com pals elèctrics, cartells, xemeneies, plaques, tanques… que o bé calia retirar o bé calia assegurar. També s’ha fet algun sanejament de façana. Cap servei greu ni destacat.
La distribució dels serveis per Regions d’Emergències:
- RE Centre 9
- RE Girona 4
- RE Lleida 1
- RE Metropolitana Nord 140
- RE Metropolitana Sud 78
- RE Tarragona 82
- RE Terres de l’Ebre 6
Durant aquest matí de dimecres, els Bombers de la Generalitat han reforçat el seu dispositiu habitual per tal de fer front a les emergències derivades de la situació meteorològica de risc. En aquest sentit, s’ha reforçat el personal de les regions d’emergències de Tarragona, Metropolitana Sud i Metropolitana Nord, més afectades pel vent i amb la previsió de simultaneïtat de serveis. S’han obert parcs de Bombers Voluntaris, s’han garantit unitats bàsiques d’intervenció i s’han reforçat comandaments, el personal de les unitats mitjanes de comandament i el personal de les sales territorials de control. A més, també s’ha garantit una dotació dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF).