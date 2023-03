Reunions de Demòcrates amb Andorran Banking i amb els comerciants de l’Eix Central

Reunió entre membres de Demòcrates i Andorran Banking (Demòcrates)

El cap de la llista nacional de Demòcrates, Xavier Espot, acompanyat del número 9 Xavier Sopena i del candidat de la llista territorial de la Massana David Montané, s’han reunit aquest dijous al matí amb l’associació de bancs del país Andorran Banking.

Una trobada que ha servit per a fer balanç de la situació del sector financer i de les seves perspectives de futur. Durant la trobada també s’ha parlat del procés d’aproximació amb la Unió Europea mitjançant l’acord d’associació, i s’ha fet especial èmfasi en la part de les negociacions que impliquen els serveis financers.

Espot ha traslladat a Andorran Banking el compromís de seguir treballant, colze a colze, amb el sector bancari del país, en cas que la ciutadania renovi a Demòcrates la confiança per a seguir encapçalant el Govern. De la mateixa manera, també s’ha compromès a continuar negociant el millor acord amb la UE possible per a Andorra i per al sector financer andorrà.

Durant la reunió, els representants de Demòcrates han pres nota de les propostes fetes per l’associació, particularment aquelles vinculades a la modernització i la transformació del marc normatiu aplicable al sector bancari i financer del país.





Reunió amb comerciants

Al migdia Espot, en aquest cas, acompanyat per la número 2 de la llista nacional, Meritxell López, i del cap de la llista encampadana Jordi Torres, s’ha reunit als locals de la CEA amb les associacions de comerciants Eix Central, Riberaygua i Travesseres, i Centre Històric d’Andorra la Vella. Durant la trobada, s’ha fet balanç de les polítiques turístiques i comercials fetes aquests darrers quatre anys, juntament amb el rol d’Andorra Turisme en la promoció del país.

Aquesta anàlisi ha donat pas a com poder donar continuïtat a aquestes polítiques i a com impulsar-ne de noves. De la mateixa manera que amb el sector bancari, Espot ha pres nota de les propostes constructives fetes per les tres associacions, i s’ha compromès a treballar-les si la ciutadania fa confiança a la formació taronja.

Espot també té prevista una reunió amb l’associació de comerciants del Pas de la Casa. En aquest cas serà posteriorment a la celebració de la reunió de poble prevista per a dimarts vinent.