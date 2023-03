Encamp ha celebrat aquest dijous el Dia Mundial de la Poesia

Una imatge de la celebració, a Encamp, del Dia Mundial de la Poesia (Comú d’Encamp)

Encamp ha acollit aquesta tarda de dijous la celebració del Dia mundial de la Poesia, que oficialment se celebrarà el 21 de març arreu del món. Com és tradició, la parròquia ha commemorat la cita amb un recital de poemes per part dels voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística i alumnes del col·legi María Moliner. Tampoc ha faltat l’espectacle multitudinari de tancament, que enguany ha anat a càrrec de Blanca Llum Vidal i Los Fontán i s’ha titulat ‘La princesa sou Vós’.

L’esdeveniment, que s’ha fet en col·laboració amb el Govern, ha tingut lloc a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i ha començat a les 19:30 hores amb la benvinguda per part de la cònsol major, Laura Mas, que ha agraït l’assistència a tots els presents i ha felicitat que es recuperi “amb plena normalitat aquesta commemoració que va ser oficialitzada a nivell internacional l’any 1999 per la UNESCO”. A més, ha matisat que les biblioteques comunals i el Departament de Cultura d’Encamp van iniciar la celebració “l’any 2010 i, poc després, vam comptar amb la col·laboració del Govern, que es manté fins al dia d’avui”. Per tot, “expresso el meu agraïment, en nom propi i de tota la corporació”.

D’altra banda, la cònsol major ha assegurat que aquesta iniciativa “és inclusiva i participativa”, fent especial menció als voluntaris per la Llengua i als alumnes del Maria Moliner. En aquest sentit, ha volgut “felicitar a tots els que esteu aprenent català, ja que aprendre una llengua no és una tasca fàcil, i encara menys quan un és adult, per tant, teniu tota la meva admiració”.

Finalment, Mas ha destacat que amb actes “com el d’avui el que pretenem és apropar la poesia i la literatura a tothom i incentivar l’aprenentatge i el coneixement de nous formats, així com noves formes de gaudir-ne”.

Posteriorment a la benvinguda, la cònsol major ha fet lectura del poema ‘Tant si baixes la vista vers la immunda’, de Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona. El poema ha estat escollit per la Institució de les Lletres Catalanes per a commemorar el dia i traduït a vint-i-dues llengües.

Per a tancar la primera part de la celebració, la ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, ha realitzat un parlament on ha agraït la col·laboració amb el comú d’Encamp en aquest acte i ha remarcat la importància de seguir apostant per la cultura i la seva difusió. A més, ha destacat que “tenim sort de comptar amb la participació dels joves del María Moliner i els voluntaris del Servei de Política Lingüística, que dinamitza l’ús del català i complementa l’oferta pedagògica per a aprendre la llengua”.





Recital de poemes en català a càrrec dels voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística i dels alumnes del col·legi María Moliner

La segona part de la celebració ha començat amb el recital de poemes en català, que ha anat a càrrec dels voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística i alumnes del col·legi María Moliner.

Els voluntaris i aprenents han llegit ‘La versió més íntima de nosaltres’, d’Elena Aranda, i ‘Retrat de família’, de Jaume Ten, que forma part del recull de poemes ‘Pedra, paper, tisora’. Les obres van obtenir el primer premi del 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol en la categoria Poema i en la categoria Recull, respectivament. Els rapsodes han estat Diana Salas i Daniel López.

D’altra banda, els alumnes del María Moliner han llegit els poemes de Montserrat Cobo ‘Temps’, ‘Foscor’, ‘Silenci’ i ‘Amor de reüll’, integrants d’un recull sense títol premiat amb un accèssit en el 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol, i un fragment de ‘Nàufrag’, d’Albert Ruiz, recull premiat amb un accèssit en el mateix concurs. Els rapsodes han estat Franco Basallo, Alexis Céspedes, Santiago Bisceglia, Míriam Chacón, Juan Diego Ramírez, Julián Torres i Kevin Idarraga.





‘La princesa sou Vós’, un recital poètic de Blanca Llum Vidal musicalitzat per Los Fontán

L’acte de celebració ha finalitzat amb l’espectacle ‘La princesa sou Vós’. Una perfecta combinació entre música i poesia oferta per Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, on la poetessa ha recitat els poemes del seu llibre i els músics han afegit una sonorització excepcional al recital.

‘La princesa sou Vós’ està dedicada a l’amor i mostra cartes, d’esperit vuitcentista amb vetes punk, d’una dona a algú de qui s’ha enamorat. No hi ha resposta d’aquest algú, ni seguretat que existeixi. Un joc que es val de totes les armes per a inflamar la seducció. L’espectacle poètic està basat en el llibre de Blanca Llum Vidal amb el mateix títol, publicat per Club Editor.

Pel que fa a Los Sara Fontán, neixen de l’energia polirítmica d’Edi Pou i la combinació clàssica i contemporània de Sara Fontán. Qualsevol dels seus concerts són un viatge de la imaginació i d’interpretació personal.