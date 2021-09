Marsol “comprova l’estat de millora” de la pista d’atletisme

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, acompanyada del cònsol menor, David Astrié; del conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, i del cap d’àrea d’equipaments esportius, Marc Magallon, ha visitat aquest dilluns al matí l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila per “comprovar l’estat de millora de la pista d’atletisme”, diu la corporació en un comunicat. Els treballs, que s’han executat durant la primera setmana de setembre i han tingut un cost d’uns 30.000 euros, permeten oferir als usuaris des del passat dijous 9 “una renovada pista amb la millora dels trams malmesos del tartan i un canvi de la pintura que marca els sis carrils”.

Es tracta d’una reforma “necessària” a l’única pista d’atletisme del país que s’ha retardat a causa de la pandèmia. Així ho ha destacat la cònsol major, que hi ha afegit que “els arranjaments permetran garantir una bona pràctica d’aquest esport durant la temporada que tot just comença, perquè la reforma integral de l’Estadi no es preveu que s’iniciï fins passat l’estiu del 2022”, resumeix la nota de premsa.

El Consell de Comú del 3 d’agost va adjudicar la redacció del projecte de remodelació de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila a l’arquitecte Pere Cervós, guanyador del concurs d’idees que es va convocar l’octubre del 2019 amb l’objectiu de reformular la instal·lació esportiva. Amb aquest pas es podrà determinar de manera detallada com ha de ser el futur Estadi Comunal i quina capacitat tindrà.

La idea guanyadora de Pere Cervós preveu que l’estadi sigui un equipament integrat a l’entorn i que ofereixi una plaça pública sobre el riu, una graderia que sobrevoli la carretera general i un aparcament públic. D’aquesta manera, els ciutadans hi podran accedir a peu sense haver de travessar la carretera. El nou estadi tindrà una pista d’atletisme de sis carrils i un camp de futbol, a més del pavelló esportiu que utilitzen entre d’altres els practicants d’hoquei del país.

L’adjudicació s’ha fet amb la intenció que el nou estadi sigui una realitat durant els Jocs dels Petits Estats de l’any 2025. La voluntat és poder iniciar els treballs a la tardor de l’any vinent.

El concurs d’idees es va convocar la tardor del 2019, abans de la pandèmia i, per tant, “en un moment i unes necessitats diferents a les actuals”. Amb la redacció del projecte es redimensionarà la idea guanyadora i s’adaptarà a la situació sense perdre’n l’essència. La voluntat és que el projecte deixi la porta oberta a possibles ampliacions futures en el cas que sigui necessari per poder créixer. Així doncs, les graderies inicialment seran de 4.000 places i es construirà un aparcament d’una planta amb capacitat per a 550 vehicles, que donarà servei als ciutadans en una zona que concentra l’Estadi Nacional, el pavelló Joan Alay i el mateix Estadi Comunal.