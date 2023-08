Reunió entre l’alcalde la Seu i el delegat del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran

Joan Barrera i Josep Castells, a la sala de juntes de l’Ajuntament de la Seu (Delegació del Govern català)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, s’ha reunit aquest dijous a la tarda amb el delegat del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells. Ha estat la primera trobada entre tots dos des que Barrera va assumir l’alcaldia aquest mes de juny. De de la seva part, Castells va accedir a la direcció de la Delegació la tardor de l’any passat.

A la reunió, segons ha informat la Delegació del Govern a la regió pirinenca, s’han tractat diversos temes d’interès comú entre la Generalitat i l’Ajuntament urgellenc, com ara qüestions relatives a salut, serveis socials, l’INEFC Pirineus, els Bombers, l’esport o bé les carreteres.

Sobre l’àmbit sanitari i social, actualment el consistori està pendent de concretar la implicació de la Generalitat en el futur complex residencial per a gent gran, que s’ha de construir a l’Horta del Valira. En aquesta mateixa zona hi ha previst l’edifici d’INEFC. Paral·lelament, a l’altre extrem del nucli urbà ja ha començat des de fa unes setmanes el moviment de terres per a la construcció del futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell, que el Departament de Salut construirà als terrenys cedits per l’Ajuntament al costat de la caserna de Bombers i de la carretera de Puigcerdà.