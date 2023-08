Andorra Telecom externalitza completament el servei del 115

Seu d’Andorra Telecom (ATV)

Fa més de dos anys que Andorra Telecom va iniciar el procés d’externalització del servei del 115 a la societat especialitzada en atenció telefònica Espic, de la qual té el 50% de participació. Ara la tecnològica acaba de confirmar que el servei ja s’ha transferit del tot i que s’està donant al 100% amb personal d’Espic. Per ara s’ofereix des de les instal·lacions d’Andorra Telecom a Santa Coloma, però la previsió és que passat l’estiu ja es doni des de les instal·lacions del call center.

Dels 17 treballadors d’Andorra Telecom que conformaven el 115, els darrers anys alguns han marxat i altres han estat recol·locats en altres llocs de feina dins de la mateixa tecnològica. Mentrestant, s’han anat incorporant treballadors d’Espic al servei, fins arribar als 13 que hi ha a dia d’avui. Els quatre empleats d’Andorra Telecom que han quedat tenen només dues opcions: incorporar-se a Espic, amb les condicions de treball que se’ls ofereixin, tenint en compte el coneixement i l’experiència en aquest àmbit, o bé buscar una altra opció laboral. L’opció de quedar-se a Andorra Telecom en un altre lloc de feina no hi és.

La parapública ha volgut recordar que l’externalització no és un procés nou i que anteriorment es va fer el mateix amb el servei d’informació telefònic 111, que fa anys que s’ofereix des d’Espic.