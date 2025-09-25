Reunió del Grup d’Amistat Andorra-França entre el Consell General i el Senat francès

El Grup d’Amistat Andorra-França entre el Consell General i el Senat francès s’han reunit aquest dijous per a tractar diversos temes d’interès comú i per a continuar reforçant la col·laboració entre ambdues institucions. A primera hora, la delegació ha acudit al Consell General, on han visitat l’hemicicle acompanyats pel síndic general, Carles Ensenyat i la subsíndica general, Sandra Codina.
També hi eren els membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior: Berna Coma (presidenta), Núria Segués (vicepresidenta), Meritxell Alcobé, Pere Baró, Pere Marsenyach i Carles Naudi d’Areny-Plandolit. Posteriorment, han acudit al Lycée Comte de Foix, on han aprofundit en el sistema educatiu francès a Andorra. Al final del matí han visitat la Universitat d’Andorra, on han conegut les instal·lacions universitàries.
Al llarg de la tarda s’han mantingut diverses reunions de treball, on s’han repassat els temes tractats a Foix el passat 24 d’octubre per a conèixer la seva evolució. Així, s’ha reprès la qüestió de les infraestructures i el transport, a més de la col·laboració en matèria d’ensenyament. També s’han fet ponències de temes concrets com el projecte hidràulic de l’Hospitalet-près-l’Andorre, presentat pel director d’Operacions i Noves Infraestructures de FEDA, Jordi Travé; la cooperació en matèria de salut, per part de l’assessora mèdica del ministeri de Salut, Sílvia Vidal, i la cap de Recursos Sanitaris del Govern, Carme Pallarés; el projecte POCTEFA, de formació, mediació empresarial i zona econòmica especial, de la mà de la responsable de formació, turisme i comerç, Stella Canturri, i la directora de la Cambra de Comerç, Sol Rossell. En últim lloc, la responsable de relacions amb les institucions, programes i esdeveniments d’Andorra Business, Anna Estel, ha parlat sobre les relacions econòmiques.
La presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma, ha fet una valoració molt positiva d’aquesta trobada, que ha assegurat que ha estat molt enriquidora per la quantitat de temes comuns que s’han abordat i que és “important tractar-los conjuntament”. Ha explicat que, des de la delegació, s’han mostrat molt interessats a seguir potenciant les col·laboracions en matèria d’educació, per a augmentar els alumnes andorrans que cursen estudis superiors a França. Coma ha remarcat que és clau continuar construint sinergies per a potenciar la col·laboració transfronterera “entre territoris tan propers”.
Per part de la delegació francesa han acudit a la trobada els senadors Alain Chatillon, Jean-Jacques Michau, Jean Sol i Emilienne Poumirol, tots els escollits en els departaments més pròxims al Principat d’Andorra, com ara, els Pirineus Orientals, l’Arieja i l’Alta Garona.