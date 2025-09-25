El CN Sincronitzada Serradells creix amb un equip tècnic reforçat i la incorporació de Laura Amorós

El Club Natació Sincronitzada Serradells inicia la temporada amb novetats i amb l’objectiu de consolidar-se com a referent de la natació artística al país. L’entitat esportiva afronta un curs il·lusionant amb nombroses i destacades novetats.
Laura Amorós. Col·laboració mensual amb l’experta en natació artística que aportarà coneixements tècnics i assessorament especialitzat per ajudar les nedadores a créixer i perfeccionar la seva tècnica. De fet, aquest dissabte, 27 de setembre, durant el matí i la tarda, tindrà lloc la seva primera sessió de treball amb les esportistes a la piscina del Serradells.
Un equip tècnic reforçat. El club compta amb un staff amb experiència en aquesta disciplina, amb la mirada posada a portar els equips de competició al màxim nivell.
Categoria aleví: Lara Alvarado, més de 10 anys nedant amb l’equip nacional d’Andorra, 8 com a entrenadora al club, a la Federació Andorrana de Natació (FAN) i als campus de la Laura Amorós.
Categoria infantil: Alba Garcia, jutgessa d’aquesta disciplina, entrenadora titulada, apassionada d’aquest esport i nedadora durant 12 anys al club.
Categoria júnior: Natàlia Ferreiroa. Entrenadora amb formació i experiència tant al club com amb la FAN i amb més de 10 anys com a nedadora.
I també es compta amb la col·laboració de Ceci Núñez, entrenador professional de natació, per a aportar tècnica i resistència en les rutines de les esportistes.
Rècord d’inscripcions a l’escola. Aquesta temporada s’ha assolit la xifra més alta d’alumnes inscrites, fet que reflecteix l’interès creixent per la natació artística al país. Zoe Palau (medallista als Jocs dels Petits Estats) i Berta Xampeny (nedadora júnior amb molta experiència al club) s’encarregaran de transmetre els seus coneixements a les nadadores, sempre amb l’ajuda de dues entrenadores de natació titulades, Ivanna Marenco i Vanesa Osuna.
Un moment històric per a l’esport. La natació artística viu actualment un gran moment, i el club vol aprofitar aquest impuls per a continuar creixent i oferir noves oportunitats a nedadores de totes les edats.
“Estem molt contents d’engegar una temporada amb tanta força. La col·laboració amb la Laura Amorós i el reforç tècnic ens permetran créixer encara més, i el gran nombre de nedadores inscrites és un senyal clar que la sincronitzada desperta cada vegada més interès a casa nostra”, ha destacat Mercè Sanabre, presidenta del club.
Amb aquestes novetats, el Club Natació Sincronitzada Serradells reafirma el seu compromís amb la promoció i el desenvolupament de la natació artística, oferint un espai d’aprenentatge i competició de qualitat per a totes les esportistes.