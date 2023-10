Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Aquest dijous, 12 d’octubre, al matí, al Pas de la Casa, la Policia va arrestar un home de 26 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, contra la funció pública i contra l’administració de justícia.

Informa el servei de Policia que l’individu en qüestió s’havia identificat amb una identitat falsa i, a més, incomplia una ordre d’expulsió administrativa i, per si no n’hi hagués prou, estava trencant una pena d’expulsió per ordenança penal.