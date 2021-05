Repte: reduir la cel·lulitis amb els nostres vuit consells… i alguns productes

Una de les principals premisses perquè la cosmètica funcioni és la constància en el seu ús. I com no podem reclamar-li resultats de la nit al dia, avui t’oferim vuit senzills consells per a reduir la cel·lulitis, això sí, els has de seguir a ulls clucs i amb constància…

Vuit consells d’or contra la cel·lulitis

Dorm un mínim de vuit hores diàries: recents estudis demostren que un son insuficient fomenta l’acumulació de greixos, per la qual cosa l’hem de respectar al màxim. Dutxa’t amb aigua fresqueta, sobretot a les cames. El bany fred en la part inferior del cos estimula el sistema circulatori i redueix el risc d’edemes. Practica d’exercici, almenys 30 minuts diaris, però si no ets «carn de gimnàs» puja les escales en lloc de pujar en ascensor, o desplaça’t amb bicicleta en lloc d’en patinet elèctric o amb cotxe. Tria cosmètics anticel·lulítics rics en cafeïna, actiu que ha demostrat la màxima eficàcia per a ajudar-nos en termes reductors i de allisament cutani. Beu almenys un litre i mig d’aigua baixa en sodi. Això ajuda a no retenir líquids. Les begudes carbonatades o refrescos estan prohibits ja que afavoreixen l’acumulació de greix. Segueix una dieta equilibrada. La recomanada és una alimentació antioxidant, basada en fruites, hortalisses i verdures, tant crues com cuites. A més, el potassi és un gran aliat contra la cel·lulitis, i pots trobar-lo en fruites i verdures, però també en llegums i fruita seca. Oblida’t de les llaminadures. L’acumulació de sucre i de midons en l’organisme són responsables de l’aparició de la cel·lulitis. Oblida’t de les galetes, dolços, sucs de fruites industrials, xocolates i altres llaminadures, per a evitar l’augment d’insulina i així l’aparició de la cel·lulitis. Evita l’estrès. Sí, sí, ell també està darrere de la cel·lulitis, perquè l’estrès allibera insulina i afavoreix l’acumulació de greixos i sucres. Per consegüent, un estil de vida sense estrès, prevé la cel·lulitis

Per bellezactiva.com