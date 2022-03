Represa de les reunions amb la Comissió Europea per l’Acord d’associació

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha informat del calendari provisional per a les rondes de negociació per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE) per aquest 2022. Així, Riba ha exposat que la Comissió Europea ha tramés la voluntat de celebrar un mínim de cinc rondes de negociació durant aquest any (març, maig, juliol, octubre i novembre), a més de les reunions tècniques que es mantindran entre experts.

D’aquesta manera, la primera ronda d’enguany tindrà lloc el proper 8 de març amb una agenda que permetrà continuar els treballs en 7 dels 25 annexos previstos en la negociació. Una de les principals novetats de la represa de les reunions és la voluntat de recuperar les reunions presencials.

Així, la propera reunió de la setmana que ve, i a proposta d’Andorra, es celebrarà de forma semi-presencial, desplaçant-se fins a Brussel·les el secretari d’Estat, Landry Riba, com a cap negociador. Els equips tècnics de les dues parts estaran en videoconferència. D’aquesta manera, i com ja s’ha manifestat en diverses ocasions, l’objectiu és que la propera ronda de negociacions ja es puguin tractar els temes més polítics de la negociació de forma presencial.

De manera paral·lela, la UE ha informat que la part més política de la negociació estarà encapçalada pel vice-president de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, amb el qual ja hi ha agendada una reunió per a les properes setmanes. Així mateix, tot i que la Unió Europea encara no ha designat un nou cap negociador, després del canvi en l’equip negociador de la UE passant del servei d’Acció Exterior al Secretariat General de la Comissió, el diàleg i els intercanvis amb el secretariat s’han mantingut amb total normalitat i han permès avançar en les converses.