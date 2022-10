Recuperen 12 cossos de la Guerra Civil en la fossa més gran descoberta enguany, a Canturri (Alt Urgell)

La consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Lourdes Ciuró i Buldó, ha visitat aquest dijous la fossa de Canturri, al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), on, gràcies a les tasques d’excavació, s’han exhumat les restes òssies de 12 individus del període de la Guerra Civil.

Han acompanyat la consellera el director general de Memòria Democràtica, Antoni Font; el delegat del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, i la directora dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida, Montserrat Meseguer. Prèviament a la visita, la consellera s’ha desplaçat fins a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò per a signar el llibre d’honor del municipi.

Durant la visita, la consellera Ciuró ha destacat que la intervenció a Canturri ha permès descobrir “la fossa més gran d’enguany”, amb 12 cossos i també alguns objectes personals. Un cop exhumades, les restes seran estudiades i se n’extrauran mostres genètiques per a permetre’n la identificació. “Animem les famílies que dipositin les seves mostres d’ADN perquè si hi ha coincidències podem procedir al retorn de les restes, podem tornar els cossos a les famílies”, ha dit la consellera.

En aquest sentit, Lourdes Ciuró ha anunciat que s’han produït dues noves identificacions i s’està a l’espera de poder confirmar una tercera, d’entre les restes trobades a la fossa del Mas de Santa Magdalena, a Mora d’Ebre (Ribera d’Ebre). “Estem treballant per a tancar el dol per a poder fer polítiques de memòria, de dignificació i evitar que els desapareguts caiguin a l’oblit”, ha explicat la titular de Justícia.

Justament, conseqüència de la campanya “Tancar el Dol” del Departament de Justícia “hem incrementat moltíssim les dades del Cens de desapareguts, amb 500 inscripcions en tres setmanes quan, fins ara, en un mes s’hi registraven una vintena d’inscripcions”, ha destacat Ciuró, que ha animat tothom que tingui un familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme a facilitar les seves dades.

La consellera ha avançat també que està prevista properament l’obertura de dues noves fosses al front del Segre i a Tarragona, on es tenen indicis que es poden localitzar restes d’aquest període, i que hi haurà un nou Pla de fosses amb les intervencions futures abans que acabi l’any.

La innovació, al servei de les polítiques de memòria

La intervenció arqueològica a la fossa de Canturri es va iniciar el 12 de setembre, tal com preveia el Pla de fosses 2020-2022 impulsat per la Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia. L’excavació es va programar a partir del treball de documentació de les fosses de l’Alt Urgell encarregat a l’historiador Pau Chica. D’acord amb les informacions recollides, sobretot de testimonis orals, se situarien en aquest punt entre 7 i 15 enterraments. Per aquest motiu, el treball arqueològic s’allargarà, en funció dels resultats, durant la primera quinzena d’octubre.

Per a dur terme l’excavació de manera exitosa, es va fer una prospecció geofísica prèvia a la intervenció, a l’àrea indicada pels testimonis. Els resultats obtinguts van assenyalar diferents punts d’alteració del subsol i, per tant, de probabilitat de localització de les inhumacions. Aquest procés va ser possible gràcies a la col·laboració amb la Direcció d’Innovació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i l’Àrea TIC del Departament de Justícia. “Posem la innovació tecnològica al servei de la recerca històrica”, ha volgut destacar la consellera durant la seva visita.

El treball arqueològic de l’excavació ha permès localitzar, de moment, 12 individus en fosses individuals no gaire profundes i disposades en dues fileres, en les quals els cossos estaven situats principalment en posició bocaterrosa. Les restes, a causa possiblement de les propietats del sediment i la profunditat a què estaven enterrades, es troben en un estat de conservació fràgil.

Pel que fa a l’origen de les víctimes exhumades, es tractaria de soldats republicans ferits al front del Pallars i evacuats per Canturri, on l’exèrcit republicà tenia un equip quirúrgic instal·lat a Cal Gravador. La consellera Ciuró ha visitat també la masia que es va convertir en hospital de campanya, on encara es conserva la taula que es va fer servir per a practicar operacions quirúrgiques d’urgència.

Amb aquesta actuació, ja són 74 les intervencions arqueològiques que ha dut a terme la Generalitat de Catalunya, 12 de les quals aquest 2022.