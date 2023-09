Recuperació de la transhumància de l’Alta Cerdanya al Penedès

Daniel Giraldo, ramader del Baix Camp, amb les seves cabres (Foto: Ajuntament de Llívia / JPV)

L’associació Camí Ramader de Marina ha recuperat l’activitat transhumant en el traçat que va des de la Bollosa i fins a la Marina penedesenca. Des del 9 de setembre i fins a l’1 d’octubre, Daniel Giraldo, ramader del Baix Camp, farà la transhumància del seu ramat de 100 cabres de raça murciana-granadines, des de l’Alta Cerdanya fins al Penedès. Coincidint amb el pas del ramat, al llarg de 282 quilòmetres i 23 dies de travessa, els municipis faran activitats per a la promoció econòmica i territorial al voltant de la transhumància, patrimoni, gestió del risc d’incendis forestals amb la silvopastura, cultura i oficis relacionats.

“Camins de vida, transhumància, patrimoni i territori” és el nom del projecte que lidera aquesta associació, integrada per una trentena d’ajuntaments de Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Lluçanès, Bages, Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. L’entitat va ser impulsada, fa uns anys, pels ajuntaments de Lluçà, Santa Margarida i els Monjos i Llívia. La iniciativa vol reivindicar els pastors i els camins ramaders.

El Camí ramader de Marina recorre Catalunya, de nord a sud, des de les muntanyes de la Cerdanya fins a la sorra de la platja de la Marina del Penedès. Transcorre per deu comarques catalanes i més d’una cinquantena de municipis, fent d’aquesta una ruta singular, plena de patrimoni històric, cultural i ambiental, que evoca el pas transhumant des de fa més d’un miler d’anys. De tots els camins ramaders de Catalunya, és el que compta amb una referència més antiga, segons destaca el web de l’entitat.





Activitats a la Cerdanya

Les activitats a la Cerdanya seran el 8, 9 i 10 de setembre, i tenen la col·laboració de diferents organismes, empreses i entitats, com ara el Centre d’Estudis i Recursos de la Transhumància de Lluçà, l’associació Manou, Ramats de Foc, la Universitat de Lleida, TecnoVit i els ajuntaments de Fontanals de Cerdanya, Angostrina i Llívia. Hi donen suport, també, l’IDAPA, el Ministeri de Treball, la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya, la Fundació Pau Costa i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya.

Les etapes són obertes a la participació de les persones que vulguin acompanyar el ramat i el pastor durant el trajecte. En el cas de Llívia caldrà pujar a la Bollosa amb autobús per a poder seguir posteriorment el ramat en el descens fins a Angostrina. Cal inscriure’s prèviament abans del 3 de setembre a l’oficina d’informació del museu, a través del telèfon 972 89 63 13.





Programa “Transhumància del camí ramader de Marina”

Divendres, 8 de setembre

19.00 h Local social d’Urtx (Fontanals de Cerdanya)

Acte d’inauguració del projecte “Camins de vida”.





Dissabte, 9 de setembre

06.45 h Sortida del bus d’Angostrina, per pujar a la Bollosa.

Inscripció obligatòria per a tots els participants (adults i nens) abans del 6 de setembre a l’oficina del museu de Llívia. Telèfon 972 896313. Preu: 2 euros per adult, gratuït per a menors de 12 anys.

08.00 h Baixada de les cabres de la Bollosa fins a Angostrina.

11.00 h Esmorzar a la presa, per damunt de l’ermita de Sant Martí.

13.00 h A Angostrina. Munyida de les cabres. Dinar.

15.00 h Conferència a càrrec de Joan Rovira.

En acabat, visita a la filatura d’Angostrina i el taller de ceràmica La Ferme.

19.00 h A Llívia. Tast de vins i formatges.





Diumenge, 10 de setembre

7.00 h A Llívia. Esmorzar i munyida de cabres.