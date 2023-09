El Nacional pateix la primera derrota. FC Andorra 0 – Tenerife 1

L’afició andorrana ha vist la primera derrota de l’FC Andorra, al Nacional, contra el Tenerife (club)

El Tenerife ha estat el rival que aquesta tarda de diumenge ha visitat l’Estadi Nacional. Els illencs han tingut un inici de partit elèctric pressionant en defensa molt amunt, aspecte que ha condicionat el joc de l’FC Andorra en el primer tram de la primera meitat. Els tricolors tenien problemes per a treure’s de sobre l’enganxosa pressió visitant.

La primera ocasió del matx (5′) ha estat per a Iván Gil, però no ha pogut avançar l’Andorra. Poc després, (17′) el Tenerife quasi que fa el primer gol mitjançant Roberto López, però afortunadament per als del Principat, l’esfèrica no ha anat a la xarxa.

A partir d’aquest moment ha despertat el conjunt d’Eder Sarabia. Pampín xutava amb la dreta i aturava el porter Soriano (19′). Tot seguit (23′) era Iván Gil qui gaudia d’una oportunitat i, 12 minuts més tard (35′), era altre cop Pampín qui ho provava.

El Tenerife ha vist com els tricolors es treien la son de les orelles i els seus jugadors han hagut d’intensificar la defensa, fins i tot, excedint-se en alguna jugada. Així, Roberto López veia una tarja groga en una dura entrada al local Lobete (36′) i, després, era José del Amo qui també veia la cartolina (44′). Sense temps per a més i sense que l’àrbitre afegís un sol minut, s’arribava al descans, amb empat a 0.

I, la veritat és que no ha provat a l’FC Andorra anar als vestidors, perquè la segona part ha estat força injusta per als seus interessos. Després d’haver tingut més ocasions en el primer període i de tenir-ne, també, a la segona part, la fortuna ha somrigut als illencs. L’únic gol de l’encontre l’han marcat ells, obra de Luismi Cruz (76′). Més que encert dels visitants, es pot dir que la diana ha arribat per la mala sort dels de casa.

Amb aquest contratemps, l’Estadi Nacional, que avui diumenge ha aplegat 2.010 espectadors, ha vist con el tècnic Sarabia feia un triple canvi per a intentar cercar quelcom de revulsiu, però, el gol no acabaria arribant. L’entrenador Basc també ha hagut de fer un altre canvi, aquest obligat. Adri Vilanova ha marxat del camp amb molèsties i ha entrat damunt la gesta Arroyo.

Ni en els 5 minuts d’afegit l’FC Andorra ha pogut empatar el partit. Amb aquesta derrota, els del Principat porten dues victòries (aconseguides en els dos primers encontres de lliga) i dues derrotes, encaixades en els últims dos compromisos. Els errors propis estan pesant més que l’encert dels rivals.