Recta final del Cadí Circuit Fer amb la Vertical Urgellet

Imatge d’una edició anterior de la Vertical Urgellet (Aj. la Seu)

El Cadí Circuit Fer 2024 ja entra a la recta final. Aquest diumenge, 22 de setembre, es disputarà l’antepenúltima prova puntuable, que enguany és la Vertical Urgellet. Les inscripcions encara estan obertes i el formulari es pot trobar al web del Servei Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell, que n’és l’organitzador. Els 100 primers inscrits reben com a obsequi una samarreta. El termini per a apuntar-se finalitza aquest mateix divendres, dia 20.

La sortida serà a les 9 del matí des del Palau d’Esports. La prova consisteix en una ascensió de 5,7 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 791 metres. El recorregut combina trams atlètics amb d’altres amb més pendent, tot passant a prop del Pla de les Forques per a seguir pujant fins a la meta situada al Roc de la Guàrdia, ja dins el terme municipal de les Valls de Valira. Al quilòmetre 4,2 hi haurà un avituallament líquid i sòlid, mentre que l’avituallament final serà al punt de retorn, novament a la zona esportiva de la Seu.

Per tal de reduir els residus generats, l’organització no facilitarà gots de plàstic d’un sol ús. Per això, s’aconsella als participants que portin el seu bidó o got, que podran omplir als punts d’avituallament. La recollida de dorsals es farà al llarg de dissabte, tant al matí com a la tarda, al Palau d’Esports. Enguany, la Vertical Urgellet canvia de data, atès que a les tres primeres edicions s’havia fet tot coincidint amb la Fira de Sant Ermengol.

El Cadí Circuit Fer es completarà aquest mes vinent amb les dues últimes proves. El 6 d’octubre arribarà la 6a cursa La Foranca, a Alàs i Cerc. I el 27 d’octubre es decidiran els rànquings finals amb l’11a Travessa Transfronterera, entre la Seu d’Urgell i Sant Julià de Lòria. Totes dues tenen un recorregut principal d’uns 20 km i en ambdós casos les inscripcions ja estan obertes. S’hi pot accedir des del web del Circuit Fer.