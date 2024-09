Molné reivindica la cooperació internacional davant els ministres de Justícia iberoamericans i de llengua portuguesa

La ministra, Ester Molné, a Tenerife (SFGA)

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha participat en la Conferència de ministres de Justícia dels països Iberoamericans (COMJIB) i dels països de llengua portuguesa (CMJPLOP), que s’ha celebrat del 18 al 20 de setembre a l’illa espanyola de Tenerife. Es tracta d’una plataforma que fomenta l’acció coordinada d’aquests països en matèria de justícia, promovent el diàleg i l’intercanvi de bones pràctiques.

Precisament, aquest dijous, Molné ha intervingut a la sessió de treball ministerial durant la qual ha posat en relleu la importància de la “cooperació judicial internacional”, que, ha afirmat, “és indispensable en la lluita contra la delinqüència transnacional”. “Cada dia els països es troben més exposats a la internacionalització del delicte i al repte que suposa l’ús de les tecnologies digitals”, ha apuntat. Per això, la ministra ha reiterat el suport “de manera decidida” a les “iniciatives orientades a la cooperació internacional”, així com als convenis i a les xarxes regionals, com a “eines clau per a lluitar contra el crim”.

En aquest sentit, Ester Molné ha fet una crida al multilateralisme per tal de “coordinar les accions definides pels estats”. “A través d’aquest enfocament podem compartir experiències, trobar solucions conjuntes i avançar cap a una justícia més equitativa i accessible”, ha clos.

La Conferència ha finalitzat avui divendres amb la signatura de la Declaració de les Illes Canàries per part dels ministres i alts representants de Justícia dels països de la comunitat iberoamericana i de llengua portuguesa, inclosa Ester Molné. Un document que recull el compromís dels països per a seguir treballant en la integració digital i en la col·laboració en l’àmbit de la justícia, així com la importància de la cooperació internacional per a combatre el crim organitzat transnacional i enfortir la democràcia.

En el marc de l’esdeveniment, Molné s’ha trobat amb el secretari general de la COMJIB, Enrique Gil; amb el ministre espanyol de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños; i amb la ministra de Justícia de Portugal, Rita Alarcão Júdice.