Recital d’Eva Sauret i Kic Barroc, a la Seu, en el Dia Mundial de la Poesia

La Seu d’Urgell s’afegirà aquest dissabte, 21 de març, a la commemoració del Dia Mundial de la Poesia amb un recital ofert per la soprano Eva Sauret i el pianista i productor musical Kic Barroc, sota el títol ‘Ombres de l’Olivera’. L’actuació tindrà lloc a les 7 del vespre a la Sala Immaculada. ‘Ombres de l’Olivera’ es presenta com “un homenatge íntim” a Federico García Lorca, a qui defineixen com “una de les veus més universals de la literatura. Aquest viatge musical, detallen, “recorre les seves pròpies melodies i les d’altres compositors que han sabut capturar l’essència del seu llegat”, amb arranjaments de Kic Barroc que inclouen pinzellades de jazz i flamenc i la veu lírica i íntima d’Eva Sauret.
Abans d’aquest recital, l’associació l’Alternativa proposa una lectura de poemes a l’aire lliure. L’acte tindrà lloc dissabte mateix, a partir de les 12 del migdia, a la plaça Patalín. Els interessats es poden presentar directament a l’acte o bé confirmar prèviament l’assistència al correu lal@lal.cat. Es podrà llegir poemes originals o d’altres autors.
D’altra banda, l’Alternativa ha avançat les altres activitats que té preparades per a aquest començament de primavera, en col·laboració amb l’Ateneu Alt Urgell. El dia 1 d’abril al vespre, a l’Ateneu, presentaran una exposició sobre l’evolució dels aparells fotogràfics, amb Yann Marais i Santi Miarnau. El 12 d’abril, commemoraran la proclamació de la República amb una arrossada popular. I els dies 23 d’abril (Sant Jordi) i 1 de maig, instal·laran parades informatives. Paral·lelament, continuen amb el grup de conversa en francès i amb el Cafè Filosòfic, que formen part de la programació de l’Ateneu.