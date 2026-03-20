El viatge sonor que connecta passat i futur de Gala i Ovidio arriba, dissabte, a la sala de festes d’Encamp

La sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp acollirà aquest dissabte, 21 de maç, a les 20:30 hores, el concert de Gala i Ovidio, el projecte conjunt d’Aida Tarrío, veu del grup Tanxugueiras, i Raül Refree, reconegut productor musical que ha treballat amb artistes com Rosalía, C. Tangana, Guitarricadelafuente o Sílvia Pérez Cruz. La proposta combina música tradicional gallega i electrònica amb una clara vocació experimental. A partir de cançons d’arrel, Gala i Ovidio exploren la barreja de gèneres amb textures properes al noise, melodies que s’apropen al pop i una experimentació constant que manté viva la connexió amb l’origen.
La proposta musical atraurà un públic que vulgui gaudir d’una veu d’Aida Tarrío, en primer pla, que sorprèn amb un registre contingut i emotiu. Amb ella, la cançó pop i la música tradicional entren en diàleg a través de les diferents maneres en què col·loca la seva veu al llarg del disc.
El públic també se sentirà atret per voler descobrir una producció disruptiva i sorprenent per l’amplitud de recursos: timbres que emergeixen del no-res en primer pla i que mostren l’ofici de Refree com a creador de so, referències a diferents gèneres (com la música indie o electrònica de ball) que apareixen de manera inesperada, o diferents tècniques de tractament vocal que fins i tot utilitzen la mateixa veu com a mostra. Una imprevisible emergència de colors de la producció que crea una atmosfera envoltant i cinematogràfica que acompanya l’oient al llarg dels dos EP.
Les entrades es poden adquirir a la web www.comuencamp.ad/vendaentrades i tenen un preu de 12 o 14 euros per als adults, segons la ubicació en fila parell o senar, i de 6 o 7 euros per a infants i joves.
El Cicle Cultural d’Encamp segueix el 28 de març amb la representació ‘Projecte Laramie’, de L’Animal Escola de Teatre
El Cicle Cultural d’Encamp seguirà el dissabte, 28 de març, a les 20:30 hores, amb la representació de ‘Projecte Laramie’, a càrrec de L’Animal Escola de Teatre, també a la sala de festes del Complex.
L’obra neix del desig del dramaturg Moisés Kaufman d’entendre l’assassinat de Matthew Shepard, un jove homosexual de 20 anys, que va morir el 1998 després d’una brutal agressió als afores de Laramie (Wyoming). Des de la seva estrena, s’ha convertit en una de les peces més representades als Estats Units i ha estat portada a escena en diversos països europeus amb una gran acollida de públic i crítica. Ara es presenta per primera vegada a Andorra.
Una programació per a tots els públics
El Cicle Cultural d’Encamp 2026 ofereix una programació variada i pensada per a tothom, amb l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de població, des d’infants fins a gent gran. Així, des del gener i fins al juny, el cicle inclou esdeveniments de diferents disciplines i formats, com ara música en directe, espectacles musicals, teatre, dansa, i un monòleg.
