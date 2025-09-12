Recepció de l’Ajuntament de la Seu als alumnes que inicien el curs de PFI-PTT d’auxiliar d’activitats forestals

Aquest matí de divendres ha tingut lloc, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la sessió de benvinguda als alumnes que han iniciat el curs de PFI-PTT d’auxiliar d’activitats forestals. Els nois i les noies han estat rebuts per l’alcalde Joan Barrera i la regidora d’Educació, Christina Moreno, els quals els hi han desitjat “molta sort” per a aquesta nova etapa formativa que inicien.
En aquest nou curs 2025-2026, un total de 16 alumnes cursaran aquest PFI-PTT, omplint així les places ofertades, repetint enguany l’èxit d’inscripcions que aquesta formació ha obtingut en els darrers anys.