Recepció de l’Ajuntament de la Seu als alumnes que inicien el curs de PFI-PTT d’auxiliar d’activitats forestals

By:
On:
In: Pirineu
Els alumnes escoltant l'alcalde i la regidora (Aj. la Seu)
Els alumnes escoltant l’alcalde i la regidora (Aj. la Seu)

Aquest matí de divendres ha tingut lloc, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la sessió de benvinguda als alumnes que han iniciat el curs de PFI-PTT d’auxiliar d’activitats forestals. Els nois i les noies han estat rebuts per l’alcalde Joan Barrera i la regidora d’Educació, Christina Moreno, els quals els hi han desitjat “molta sort” per a aquesta nova etapa formativa que inicien.

En aquest nou curs 2025-2026, un total de 16 alumnes cursaran aquest PFI-PTT, omplint així les places ofertades, repetint enguany l’èxit d’inscripcions que aquesta formació ha obtingut en els darrers anys.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]