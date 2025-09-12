GosSOS organitza una jornada de voluntariat oberta al públic al Centre de Protecció Caní

L’associació GosSOS, dedicada a la protecció i benestar dels gossos abandonats ha organitzat una Jornada de Voluntariat oberta a la ciutadania que tindrà lloc aquest mateix dissabte, 13 de setembre, a partir de les 10 i fins a les 13 hores. L’objectiu de la jornada, ja amb més de 60 persones inscrites, és donar a conèixer la tasca de GosSOS i fomentar la implicació ciutadana en el voluntariat animalista.
Segons l’organització, durant l’activitat es presentarà el projecte de l’entitat, es farà una ruta guiada pel Centre de Protecció Caní (Borda Vidal s/n. Sant Julià de Lòria), es donaran a conèixer els gossos residents i es duran a terme tallers formatius sobre:
- Comunicació i maneig caní
- Alimentació i benestar dels gossos
- Importància de la masticació als refugis
Entre els assistents a la jornada, es comptarà amb la presència de la presidenta de GosSOS, Audrey Montel i del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. També hi haurà una taula de marxandatge solidari i punts d’informació per a la inscripció de nous voluntaris i socis. La jornada acabarà amb un pica-pica de germanor.
GosSOS vol apropar la realitat del dia a dia d’un refugi caní a la ciutadania i demostrar que tothom pot contribuir activament al benestar animal.