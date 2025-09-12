La previsió de pluges fortes activa l’avís groc

El Servei Meteorològic Nacional (SMN) ha anunciat un canvi notable en el temps a partir de la segona part d’aquest divendres, amb l’arribada de núvols que deixaran les primeres precipitacions, inicialment febles. No obstant això, a mesura que avanci la nit s’espera que les pluges guanyin intensitat i que, en alguns punts, puguin anar acompanyades de tempestes.
Per al dissabte, a partir ja de la mitjanit, la previsió apunta a un episodi de precipitacions destacades que ha portat a activar l’avís groc per acumulació d’aigua en 24 hores. Segons les previsions, al centre d’Andorra es podrien registrar fins a 70 litres per metre quadrat, mentre que a l’extrem sud les acumulacions serien molt menys rellevants.