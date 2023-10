Recepció de l’Ajuntament a les campiones del Cadí La Seu

Les jugadores del Cadí La Seu oferint el títol a la ciutat (Aj. la Seu)

Aquest vespre de dimarts ha tingut lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la recepció oficial a l’equip Cadí La Seu, on jugadores i cos tècnic han rebut la felicitació institucional per haver conquerit el títol de Campiones de la 35a Lliga Catalana Femenina AON que, en aquesta edició, s’ha celebrat al Palau d’Esports de la capital alturgellenca.

Les capitanes de l’equip urgellenc Júlia Soler i Montse Brotons, i el president de l’AE Sedis Bàsquet, Pere Porta, han fet a mans el trofeu a l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, davant d’un nombrós grup d’aficionats del club de totes les edats que han volgut sumar-se a aquest homenatge institucional.

L’alcalde urgellenc, juntament amb la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, han felicitat en nom de la ciutat a les membres del Cadí La Seu per haver aconseguit aquest títol per tercera vegada consecutiva.

Aquesta és la sisena vegada que l’equip de la Seu d’Urgell aconsegueix aquest títol, i per tercer any consecutiu, després d’imposar-se aquest passat diumenge a l’Spar Girona per 77 a 76.