Rebuig a la Seu a l’onada de violència masclista amb 6 morts

Minut de silenci a la Seu en rebuig de la violència masclista (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fet aquest migdia de dilluns un minut de silenci de “rebuig a la brutal onada de violència masclista que ha segat la vida de 4 dones i 2 menors en només 24 hores”. Aquesta concentració ha estat encapçalada per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Christina Moreno, i la síndica municipal de Greuges, Anna Martí, entre altres regidors i regidores, i on també hi han participat treballadors i treballadores del mateix Consistori urgellenc.

En aquest acte, Christina Moreno ha llegit un manifest elaborat pel propi Ajuntament on es subratlla que “és coneguda la nostra fermesa en el posicionament contra tota forma de violència cap a les dones, simplement pel fet de ser-ho. És per això que la Seu d’Urgell i el seu ajuntament al capdavant continuarà treballant sense treva per a garantir que la lluita contra la violència masclista sigui una prioritat inqüestionable”.