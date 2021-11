Rascagnères rep la visita del maire de Porté-Puymorens

La trobada entre el cònsol menor del Comú d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, i el maire de Porté-Puymorens, Philippe Maurisse, d’aquest dimarts a Casa Comuna ha servit per conèixer diferents iniciatives que la vila francesa té conjuntament amb altres poblacions veïnes per desenvolupar projectes de desenvolupament econòmic en l’àmbit local i regional.

El cònsol menor d’Encamp ha agraït al maire de Porté-Puymorens la invitació per conèixer in situ les diferents propostes que s’estan treballant i ha manifestat la predisposició del Comú per participar en les diferents reunions del comitè de pilotatge que s’ha creat a França entre diferents municipis dels Pirineus Orientals i l’Arieja.