Pallarés inicia les trobades amb la gent gran de les set parròquies del país

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha començat aquest dimarts a la tarda la ronda de trobades amb la gent gran del país, organitzades pel Ministeri i per la Federació de la Gent Gran d’Andorra.

L’objectiu d’aquestes sessions es copsar de primera mà les inquietuds d’aquest col·lectiu, desplaçant-se a cadascuna de les set parròquies per intercanviar idees i alhora informar-los dels programes, prestacions i ajuts disponibles a la cartera de serveis del Govern per a gent gran, així com del funcionament de l’aplicació AndorraSalut.

“La voluntat és apropar-nos de manera directa des d’Afers Socials a la gent gran per poder explicar totes les accions que poden fer i al revés, que ells ens expliquin i també ens traslladin les seves demandes”, ha afirmat Pallarés en declaracions a la premsa.

La primera de les trobades s’ha dut a terme al Centre Perecaus ‘Com a Casa’ de Canillo, on la ministra s’ha pogut reunir amb la gent gran de la parròquia. En l’acte també ha participat el cònsol major de la parròquia, Francesc Camp, i el president de la Federació de la Gent Gran d’Andorra, Fèlix Zapatero.

Està previst que les visites segueixin demà dimecres a Encamp i, al llarg dels propers dies, a Ordino, la Massana, Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.