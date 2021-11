Atalaya, el fons d’inversió liderat per Andbank i Navis Capital, compra el seu primer hotel

Atalaya, projecte d’inversió en hotels de vacances a Espanya, liderat per Andbank, Navis Capital i THB Hotels, ha dut a terme la seva primera adquisició mitjançant la compra de l’Hotel Sant Fermín (Benalmádena) en el qual durà a terme una reforma integral de prop de 5 milions d’euros.

Aquesta és la primera transacció que s’emmarca en l’estratègia d’inversió del projecte Atalaya, que té previst dur a terme inversions per més de 160 milions d’euros en actius hotelers de tipus vacacional, de categoria de 3 i 4 estrelles, amb més de 150 habitacions i situats en les destinacions turístiques espanyoles més importants.

L’hotel serà gestionat per THB Hotels, soci de referència per a la gestió dels hotels del projecte Atalaya, que suma 17 actius en gestió a les Balears, les Canàries i la Costa del Sol. La gestió de THB Hotels permetrà el reposicionament de l’actiu gràcies a la seva destacada experiència en la comercialització internacional i en l’estricte control de costos.

“És una garantia comptar amb THB Hotels per a aquest projecte; estem segurs que sabran crear valor a l’hotel Sant Fermín gràcies a l’experiència demostrada en el passat en la gestió d’actius hotelers vacacionals de 3 i 4 estrelles”, comenta Stephan Koen, Soci de Navis Capital Desarrollo.

Projecte de reforma

El projecte bàsic de reforma de l’hotel inclou la renovació integral de totes les habitacions i la modernització de la seva façana. Addicionalment, s’invertirà en les zones verdes del complex afegint una làmina d’aigües per a crear una àrea de relaxació exterior i es milloraran les instal·lacions esportives amb la dotació d’un nou gimnàs.

“Amb aquesta adquisició podrem crear valor per als nostres inversors per dues vies: d’una banda, reposicionant l’actiu a través d’una significativa inversió en Capex, i per una altra, millorant la gestió operativa de l’hotel gràcies a THB.”, explica Beatriz Menéndez-Valdés, Directora d’Inversions a Navis.

Gràcies a aquesta reforma i a unes àmplies zones verdes que ho diferencien significativament dels seus competidors, l’Hotel Sant Fermín es convertirà en el millor hotel de 3 estrelles de Benalmádena.

Andbank, més de 1.000 milions d’euros en inversions alternatives

El llançament del projecte Atalaya s’emmarca en l’estratègia d’Andbank España de plantejar als seus clients oportunitats d’inversió en projectes d’economia real que permeten diversificar les carteres i obtenir rendibilitats de manera descorrelacionada amb els mercats.

L’entitat va tancar el 2020 amb més de 1.000 milions d’euros de clients invertits en aquesta mena de productes, entre els quals es troben fons que inverteixen en negocis patrimonialistes –hotels, infraestructures, immobiliari o energies renovables- o en altres oportunitats del mercat -fons de venture capital, private equity o operacions del mercat en les quals l’entitat veu valor (ampliacions de capital, sortides al MAB, etc).

Segons Eduardo Martín, director de producte d’Andbank España, “la compra de l’Hotel Sant Fermín és només l’inici en l’adquisició d’actius hotelers vacacionals” i avança que arribaran aviat més adquisicions que permetin continuar obtenint interessants rendibilitats per a l’inversor