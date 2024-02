Quin Xou Teatre presenta l’obra ‘Homenatge’, a la Seu

Cartell anunciador de l’obra “Homenatge”, de Quin Show Teatre

Quin Xou Teatre torna a pujar a l’escenari aquest cap de setmana per a presentar l’obra ‘Homenatge’. El nou muntatge de la companyia urgellenca es podrà veure al teatre del Col·legi La Salle en tres representacions: avui divendres dia 23, a les 21 hores; demà dissabte, dia 24, a les 19 hores; i diumenge 25, novament a les 19 hores.

Tal com indica el títol, en aquesta ocasió Quin Xou Teatre han volgut fer un reconeixement a un conjunt de companyies i artistes que aprecien, tot adaptant de manera molt personal algunes de les seves obres per a conformar una posada en escena marcada per l’humor. Així, el grup proposa novament al públic passar una estona divertida, tot i que algunes de les escenes també conviden a la reflexió sobre la vida quotidiana.

Tot plegat, fruit de sis mesos de preparació per part de la companyia urgellenca, impulsada inicialment per personal del Sant Hospital i que per a l’ocasió ha recuperat un funcionament amb direcció “assembleària”.

Entre les companyies a les quals fan referència hi ha la catalana T de Teatre, els argentins Les Luthiers o els britànics The Sketch Show i Funny Talent. També hi han inclòs una escena de creació pròpia. La posada en escena és a càrrec de Tene Campillo, Horaci Botella, Montse Espinalt, Carmen Aril, Teresa Serra i Agustí Guasch. El grup també compta amb el suport escènic de Teresa Balcells i Ester Masip.

Les entrades anticipades, al preu de 10 euros, es poden adquirir al Bar Dandy, Pastisseria Cadí, Cafeteria Coffee&More i Mari Miguelsanz. A taquilla, el preu és de 12 euros. Com en anteriors ocasions, els beneficis de la recaptació es destinaran a una causa solidària local. En aquesta ocasió, es farà una aportació a Aliments per la Solidaritat, que gestiona el banc d’aliments de la Seu i l’Alt Urgell. A més a més, la Germandat de Sant Sebastià també farà una aportació pròpia a aquesta acció. Entre els col·laboradors que fan possible l’obra també hi ha l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, La Salle La Seu, Pirene i la Fundació Sant Hospital.