Cap a on anem? Per Stania Kuspertova, directora de la Fundació Zoo del Pirineu

Foto: La daina Varys va arribar al Zoo del Pirineu procedent de Naturlàndia d’Andorra (Zoo)

El dia 10 de novembre vam rebre una trucada de la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat on se’ns va comunicar que la Fundació Pedrera tanca la part del refugi d’animals de les seves impressionants instal·lacions al Món Natura Pirineus a la comarca del Pallars Sobirà. Tots els animals han estat redistribuïts a altres centres, menys un mascle d’isard. Hem fet la promesa d’acollir l’animal.

Els centres on tenen cura dels animals salvatges estan tancant un darrere l’altre. El Zoo del Pirineu ja va acollir els animals de La Coma, un centre de Piera que va tancar les portes al públic fa 8 anys, i animals de Naturlàndia que va tancar la part dels animals salvatges el 2021. Ara també tanca Món Natura Pirineus.

Com educarem els nostres fills cap a l’amor per la natura que ens envolta?

És complicat continuar treballant sota els atacs de grups animalistes, que sense el coneixement adequat i sense la capacitat d’escoltar i reflexionar ataquen despietadament les persones que ho donen tot pels animals. És súper complicat complir els requisits de l’administració, que apliquen als refugis privats els mateixos criteris que als parcs zoològics amb pressupostos milionaris gestionats per l’administració.

Però em pregunto: On podran aprendre els nostres fills sobre la increïble riquesa natural del nostre país? On crearan els vincles amb els animals tan importants per al desenvolupament personal? L’habilitat de l’empatia no es desperta davant de les pantalles d’aparells electrònics.

Des de la Fundació Zoo del Pirineu estem determinats a continuar lluitant. No ens podem quedar mirant com la societat es «mor d’amor» amb publicacions a les xarxes socials on sovint es veu maltractament animal perquè humanitzar els animals és molt perjudicial per la seva salut mental. Amb paciència i determinació seguirem educant tothom i estarem al costat dels animals que necessiten la nostra ajuda.

A més, gairebé diàriament rebem trucades de persones privades, però també de centres de rescat de tot Espanya, demanant-nos si podem acollir més animals. Què passarà amb aquests animals que no poden tornar a la natura si ningú no els pot donar una llar segura?

Els nostres recursos són limitats. Vull animar les persones a unir-se a la nostra causa i fer-se socis i sòcies o aprofitar la màgia de les Festes de Nadal per a donar un regal excepcional i convertir una persona propera en padrí o madrina d’un dels animals del refugi. Les contribucions ajudaran no només als animals, sinó també a les persones, ja que l’educació ambiental hauria de formar una part indiscutible de la nostra cultura.





Reflexió de la Stania Kuspertova, directora de la Fundació Zoo del Pirineu