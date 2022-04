Què fer si no puc dormir?

Tots tenim problemes per a dormir en algun moment de la nostra vida, sigui pels nervis ocasionats per algun esdeveniment important o per excés de treball entre d’altres. No obstant això, si l’insomni es converteix en una cosa habitual, potser cal plantejar-se adoptar unes certes rutines que ens ajudin a conciliar millor el son. Per tant, si ets una d’aquestes persones que veus com passa hora rere hora en el rellotge, si et despertes a mitjanit i ja no pots tornar a dormir o simplement trigues molt a quedar-te adormit quan te’n vas al llit, segueix algun d’aquests senzills passos:

Evita el consum de tabac, alcohol i cafeïna.

Estableix una rutina de son que segueixis diàriament: intenta anar al llit i llevar-te sempre a la mateixa hora , fins i tot els caps de setmana. El cos acabarà acostumant-se.

Abans d'anar a dormir, tingues per costum prendre una dutxa o bany calent o pren-te una infusió.

Fes sopars lleugers i deixa passar almenys dues hores abans d’anar a dormir.

Si no aconsegueixes dormir, aixeca't i llegeix un llibre. Veuràs que no trigaràs gaire a tenir son de nou..

No deixis a l’habitació a prop teu, aparells electrònics com tauletes o mòbils.

Mantingues l’habitació a una temperatura adequada per no passar fred ni calor.

Baixa totes les persianes perquè no entri llum a l’estància. Si tot i així no ho aconsegueixes, utilitza una màscara per a dormir.

Practica exercicis de relaxació abans d’anar a dormir.

No dormis migdiades o fes-les més curtes.

Escolta música relaxant abans de dormir.

No tinguis rellotges a la vista, o posa’ls del revés de manera que no puguis veure l’hora que és. Evitaràs estressar-te.

Amb totes aquestes mesures del que es tractaria és de “reprogramar” els hàbits del nostre son.

Si veus que després d’un temps d’aplicar-les, el problema encara persisteix, acudeix a un professional perquè descarti qualsevol malaltia i determini la causa i el millor tractament a realitzar.