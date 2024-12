Què fer quan s’està marejat?

Un home patint un mareig (Getty images)

Els marejos són una sensació desagradable que provoca sensació de pèrdua d’equilibri o d’inestabilitat i que pot tenir moltes causes, des de la deshidratació i la fatiga fins a problemes més greus com ara les infeccions de l’oïda, la tensió arterial baixa o el vertigen vestibular. Aquests són alguns dels consells que es poden seguir si es pateix un mareig:

1. Descansar en un lloc segur

Quan et sentis marejat, el més important és assegurar-te que estàs en un lloc segur. Asseu-te o recolza’t en una cadira o en una superfície estable per a evitar caigudes. Si és possible, tomba’t i tanca els ulls per a reduir la sensació de gir.

2. Mantenir-se hidratat

La deshidratació és una causa molt freqüent de marejos. Beure aigua pot ajudar a estabilitzar el cos, especialment si els marejos es deuen a la manca de líquids. Intenta portar sempre una ampolla d’aigua amb tu, especialment durant els dies de molta calor o si has estat fent exercici físic intens.

3. Controlar la respiració

L’ansietat i la respiració ràpida poden intensificar els marejos. Si creus que l’ansietat o l’estrès poden estar contribuint a la sensació de mareig, intenta fer respiracions profundes i lentes. Inhala pel nas durant quatre segons, mantingues l’aire durant quatre segons i exhala per la boca també en quatre segons.

4. Consumir alguna cosa dolça o salada

Els marejos poden ser el resultat d’una baixada de sucre en sang o d’una falta de sodi. Si no has menjat res durant un temps, una mica de menjar pot ajudar a augmentar els nivells de sucre en sang i a reduir els símptomes. És recomanable portar una mica de fruita o fruits secs com a solució ràpida per a aquests casos.

5. Evitar moviments bruscos

Quan tens marejos, intenta moure’t amb lentitud i evita moviments bruscos que puguin agreujar la sensació. Aixeca’t lentament després de seure o ajupir-te i, si pots, mantingues el cap en una posició estable.

6. Evitar la cafeïna i l’alcohol

La cafeïna i l’alcohol poden deshidratar el cos i empitjorar els marejos. És millor evitar aquestes substàncies si ja et sents inestable, ja que poden augmentar els símptomes i allargar el temps de recuperació.

7. Consultar un metge si els marejos persisteixen

Si els marejos són recurrents, intensos o van acompanyats d’altres símptomes com visió borrosa, dolor al pit, dificultat per a respirar o pèrdua de consciència, és essencial consultar un professional de la salut. Aquests poden ser indicatius d’una afecció mèdica més greu, com ara problemes cardíacs, neurològics o de l’oïda interna.

8. Considerar la fisioteràpia vestibular

En casos de vertigen o marejos recurrents relacionats amb l’oïda interna, la fisioteràpia vestibular pot ser útil. Aquest tipus de teràpia ajuda a entrenar el sistema d’equilibri i pot reduir els episodis de mareig a llarg termini.