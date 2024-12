Notre-Dame de París: Un gran esdeveniment interreligiós amb presència del dos Coprínceps

Teresa Ventura

La reobertura de la Catedral de Notre-Dame de París, va reunir més de 2.500 persones i 140 bisbes en una cerimònia que va captar l’atenció de les institucions religioses i també polítiques d’arreu. L’acte conduit per l’Arquebisbe de París, monsenyor Laurent Ulrich, va comptar amb nombrosos caps d’estat i presidents de govern, mecenes i representants de totes les parròquies de París.

A més a més, també hi van ser presents alguns dels membres del Capítol Catedralici, així com els treballadors, els bombers i els empresaris que durant la reconstrucció han realitzat la gran tasca per tal de recuperar el carismàtic temple francès.

El Copríncep Episcopal davant de la Catedral-Basílica de Notre Dame, a París (Bisbat d’Urgell)

Va ser molt especial l’apertura de porta de la catedral gòtica renovada que l’Arquebisbe Ulrich va fer amb el seu bàcul, mentre els fidels cantaven el Salm 121. Seguidament el Copríncep d’Andorra i president del de la República Francesa, Emmanuel Macron, acompanyat de la seva esposa, va accedir a la Catedral i va presidir l’acte religiós que incloïa una missa cantada pels cantors de la Catedral de Notre-Dame, els quals també varen cantar el “Magnificat”, una obra dedicada a la Verge Maria.

La cerimònia va aplegar un gran nombre d’autoritats, personalitats i religiosos (Bisbat d’Urgell)

La cerimònia va implicar un ritual religiós i també social amb el parlament d’Emmanuel Macron que va donar els agraïments a tots els participants a la reconstrucció del temple que va partir el gran incendi l’any 2019. Macron va parlar sobretot de “Fraternité” en el seu missatge als assistents. Tanmateix no hi va faltar l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, nacionalitzada francesa, però d’origen espanyol, la qual va ser la primera dona en ocupar aquest càrrec des de l’any 2014.

Per altra banda, i recuperant la rehabilitació de la Catedral de Notre-Dame, s’ha de destacar la restauració del gran orgue de la Catedral, un instrument molt valuós que va poder sonar de nou amb total fidelitat. Així que diferents organistes de l’entorn parisenc, van acompanyar la missa i al final es va oferir un gran concert d’orgue, amb obres que van des de compositors francesos com Gabriel Fauré (1845 – 1924), el qual també era organista i un gran compositor de música sacra; fins a italians com Benedetto Marcello (1686- 1739), contemporani de Bach i Vivaldi, respectivament.

Encara fent referència a la música durant la cerimònia, després del parlament d’agraïment de Macron, es va oferir un interludi musical, a càrrec dels prestigiosos musics francesos, els germans Capuçon, un, violinista i, l’altre, violoncel·lista.

Ja a la sortida, a l’exterior, també hi va haver entre altres obres, la interpretació de “l’Ave Maria, de Schubert”, que va cantar el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyat de l’Orquestra Filarmònica de Radio France, aquesta vegada, dirigida per Gustavo Adolfo Dudamel, que va ser director de l’Òpera de París de 2021 al 2023.

En una altre ordre de coses, hi va participar la cantant Clara Lucian qui va interpretar “Le Romance de París”, del també francès Charles Trenet (1913 – 2002) i va ser acompanyada per l’Orquestra de Radio France.

Finalment es va il.luminar la façana de la Catedral Basílica de Notre-Dame amb els colors de la bandera francesa. Mentre, la soprano i cantant d’òpera estatunidenca, Nadine Sierra, va cantar l’himne nacional de France, “La Marsellesa” (1792), compost per Claude Joseph Rouget de Lisle (1760-1836).

Posteriorment, autoritats i personalitats, van ser convidades a un sopar al Palau de l’Elisi, la residència d’Emmanuel Macron i on els dos Coprínceps d’Andorra varen poder parlar i, entre altres coses, el Copríncep Joan Enric Vives, i Arquebisbe d’Urgell, va convidar al Copríncep Macron i a la seva esposa a visitar Andorra, el pròxim any 2025.

Els dos Coprínceps d’Andorra el dia de la reobertura de Notre Dame (Bisbat d’Urgell)





Per Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).