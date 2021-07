Què fer perquè els ocells s’apropin al jardí

Els ocells donen alegria i vida al jardí, i ajuden a relaxar-se i estar en contacte amb la naturalesa. Per afavorir les seves visites, es poden prendre una sèrie de mesures.

Les condicions que afavoreixen la presència d’aus són: aliment, recer per niar, aigua fresca per beure o fins i tot per banyar-se, arbres i arbustos on posar-se i racons a resguard de depredadors, sobretot de gats. A continuació s’enumeren algunes recomanacions per a fer del jardí un lloc on els ocells apareguin de manera freqüent.

Com en general ocorre amb els animals, la clau per tenir-los a prop és facilitar-los l’accés al menjar. En el cas dels ocells, el més apropiat és disposar de diverses classes de llavors i cereals, com el gira-sol i civada, juntament amb restes de menjar, fruites, formatge i pa. El més adequat és col·locar quantitats no gaire grans d’aquests productes en menjadores de fusta, petits recipients ben subjectes a algun arbre o arbust gran perquè el vent no els bolqui. És convenient no carregar-los fins a la vora, per evitar que el mateix vent arrossegui porcions de menjar.

A més dels espais naturals, es pot disposar d’una formidable eina perquè els ocells s’allotgin: les caixes niu. Construir una casa niu és una tasca senzilla. Consta d’un habitacle de fusta, amb una tapa superior i una entrada per la paret frontal. El més apropiat és penjar la caixa niu d’una branca d’un arbre.

Per Consumer/eroski.com / Tot Sant Cugat