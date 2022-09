Quarta edició de la Trobada d’Urgells a la Seu

La Seu d’Urgell viurà aquest dijous, 8 de setembre, la quarta edició de la Trobada d’Urgells, una jornada impulsada des de la Seu d’Urgell i que té com a objectiu reunir el màxim possible de persones que tenen aquest nom propi.

Enguany, la celebració coincideix amb la diada de les Marededéus trobades i, per això, tal com expliquen des de l’organització, en aquesta ocasió tindrà “un caire més simbòlic per a seguir amb la tradició iniciada l’any 2019”. El programa començarà a les 7 del vespre amb una ofrena floral a Santa Maria d’Urgell. A davant mateix de la Catedral, es farà una fotografia conjunta de totes les participants, que també podran gaudir d’una visita guiada titulada ‘Urgell és nom de dona’, a càrrec de Pilar Aláez. Tot seguit hi haurà un aperitiu.

Urgell Isus, membre de l’organització, ha explicat que, d’acord amb les dades de l’Idescat de l’any 2019, actualment hi ha un mínim de 62 persones que tenen Urgell com a nom propi. La majoria són de la Seu, però també n’hi ha de la resta de Catalunya. En aquest sentit, tot i que és un nom bàsicament femení, Isus ha assenyalat que també hi ha un noi que s’anomena Urgell, concretament un veí de Tàrrega. La xifra ha augmentat amb tota probabilitat aquests darrers anys, perquè des de llavors han nascut més infants que han rebut aquest nom.

Tot seguint la línia de les tres edicions anteriors, les impulsores de la trobada han preparat un record especial amb el lema ‘Em dic Urgell’. Aquesta vegada, l’obsequi serà una tassa de ceràmica, que les inscrites podran aconseguir al preu de 10 euros. Es pot fer la reserva i el pagament per a participar-hi abans d’aquest dijous a la botiga de Menja’t l’Alt Urgell, a la plaça Patalín. També es pot contactar amb el grup mitjançant el seu correu electrònic (trobadaurgells@gmail.com) i al perfil que tenen a Instagram (@trobadaurgells).