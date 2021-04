Punt de vacunació a la Seu per a veïns d’entre 60 i 65 anys

La delegació de l’Institut Català de la Salut (ICS) a l’Alt Pirineu i Aran ha informat que aquest dissabte, dia 3, s’habilitarà un punt de vacunació a la Seu d’Urgell per a veïns de la ciutat i de la comarca, d’entre 60 i 65 anys, que vulguin rebre el vaccí AstraZeneca contra el coronavirus.

L’acció s’adreça a habitants de l’Alt Urgell, d’aquesta franja d’edat, que hagin rebut al seu telèfon mòbil l’SMS del Departament de Salut en el qual se’ls informa d’aquesta campanya. En el missatge hi apareix l’enllaç a la pàgina web en la qual poden confirmar la inscripció. Mitjançant el tràmit també se’ls informarà del lloc on s’hauran d’adreçar per rebre la dosi. Des de l’Ajuntament de la Seu han animat els veïns i veïnes d’aquesta franja d’edat a aprofitar aquest punt per protegir-se contra la COVID-19.

Pel que fa justament a les dades de vacunació a l’Alt Urgell, segons l’actualització d’aquest dijous, fins ara han rebut la primera dosi 2.329 habitants (un 11,54% de la població de la comarca), mentre que la segona dosi s’ha administrat a 1.184 persones (5,86%). A nivell de Catalunya, la xifra de receptors de la primera injecció ja s’apropa a un milió (931.365), mentre que en canvi amb la segona encara s’està a menys de la meitat d’aquesta quantitat (434.644).

Crida a la precaució pel repunt a la Seu i l’Alt Urgell

Quant a la resta de dades actuals de la COVID-19, aquest dijous s’ha confirmat el repunt de la incidència a la Seu d’Urgell, on després de diversos dies per sota el límit recomanat, la velocitat de propagació (Rho7) s’ha enfilat fins a 1,23; i el risc de rebrot, a 617 punts. Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos indicatius estan respectivament a 1,08 i a 436.

Per tot plegat, i malgrat que es manté la xifra de 4 ingressats, l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha demanat novament precaució, especialment ara que la frontera amb Andorra s’ha reobert a tots els efectes, tant per als residents al Principat com per a visitants d’arreu de Catalunya i d’Espanya. Pel que fa als grups escolars confinats a l’Alt Urgell, ara són tres (un menys que ahir), que representen 61 alumnes i 4 docents.

Augmenta la Rho7 també a la Cerdanya

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la velocitat de propagació baixa al Pallars Sobirà (1,45) però ha pujat ràpidament a la Cerdanya (2,52), després que en aquesta comarca els dies anteriors havia estat a un nivell molt baix (a Puigcerdà havia arribat a estar a zero). Malgrat tot, la mitjana pirinenca de Rho7 es manté a tocar del límit recomanat (a 1,05), amb un risc de rebrot de 421, un descens del nombre d’ingressats als hospitals (ara en total n’hi ha 18) i un percentatge de nous positius baix (5,38%).