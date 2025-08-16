Puigcerdà: The Tyets, Rosario, Nil Moliner, Antonio Orozco, Figa Flawas i Sopa de Cabra, a l’Occident Summerfest 2025

L’Occident Summerfest es prepara per a celebrar la seva quarta edició amb una desena de concerts i un 20 per cent més d’aforament en cada sessió. El cartell de 2025 inclou algunes de les figures més rellevants de la música estatal espanyola com The Tyets, Rosario, Nil Moliner, Antonio Orozco, Malmö 040, Los Secretos, Figa Flawas, Sopa de Cabra i el tribut a Mecano, Hija de la Luna.
La cita musical, que tindrà lloc del 19 al 29 d’agost a Puigcerdà (Cerdanya), ja compta amb prop de 20.000 entrades venudes. La proposta es completa amb una oferta gastronòmica a l’espai Village.